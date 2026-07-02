Austria rifillon aktivitetin e rregullt në ambasadën e saj në Teheran

Şahin Demir
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Austria ka rifilluar aktivitetin e rregullt në ambasadën e saj në Teheran pas muajsh funksionimi të kufizuar si pasojë e zhvillimeve në Iran dhe tensioneve rajonale, transmeton Anadolu.
Në një postim të publikuar në llogarinë e saj në Instagram, Ambasada e Austrisë njoftoi se aktivitetet e saj të rregullta në kryeqytetin iranian rifilluan më 1 korrik.
Ambasada shtoi se data për rifillimin e shërbimeve konsullore do të njoftohet më vonë përmes kanaleve zyrtare.
Misioni diplomatik kishte pezulluar shërbimet konsullore gjatë vitit 2025, duke përmendur atë që në atë kohë e kishte përshkruar si “pengesa të pakapërcyeshme” të lidhura me zhvillimet në Iran.
Mbetet e paqartë nëse operacionet konsullore ishin rifilluar plotësisht në ndonjë moment përpara njoftimit të fundit.
Aktivitetet e ambasadës u ndikuan më pas edhe gjatë luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, e cila shpërtheu më 28 shkurt, duke shkaktuar javë të tëra përballjesh ushtarake dhe shqetësime të shtuara për sigurinë në të gjithë rajonin.
Konflikti përfundoi në bazë të memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit, i ndërmjetësuar nga Pakistani midis Teheranit dhe Washingtonit, me synim ndalimin e armiqësive dhe stabilizimin e pikave të nxehta rajonale.