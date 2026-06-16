Austria këmbëngul në shkurtime më të thella në buxhetin afatgjatë të BE-së

Timo Kirez
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Ministrja austriake për çështjet evropiane, Claudia Bauer bëri thirrje sot për shkurtime më të thella të buxhetit afatgjatë të Bashkimit Evropian, transmeton Anadolu.
Ministrat e BE-së për çështjet evropiane janë takuar sot në Bruksel për herë të parë për të diskutuar shifrat specifike për buxhetin shumëvjeçar të bllokut për 2028-2034.
Korrikun e kaluar, Komisioni Evropian propozoi një buxhet prej 2 trilionë eurosh për periudhën shtatëvjeçare ndërsa Presidenca e Këshillit të BE-së ka propozuar reduktimin e kësaj shifre me rreth 2 për qind.
Megjithatë, Bauer nga Partia Popullore Austriake (OVP) tha se shkurtimet e propozuara nuk shkojnë aq larg sa duhet. "Për Austrinë, ky nuk është absolutisht rezultat i pranueshëm", u tha ajo gazetarëve përpara takimit, duke e quajtur uljen prej 2 për qind "vetëm një pikë uji në oqean".
"Austria është pjesë e një aleance të gjerë të kontribuesve neto", tha Bauer duke iu referuar vendeve anëtare të BE-së që paguajnë më shumë në buxhet sesa marrin. Ajo tha se këto vende kontribuojnë me dy të tretat e buxhetit të BE-së dhe bëri thirrje për "ndarje të drejtë të barrës".
Në vitin 2025, BE-ja nisi procedurë deficiti të tepruar kundër Austrisë pasi deficiti i saj publik tejkaloi kufirin e Traktatit të Mastrihtit prej 3 për qind të PBB-së.
Ministrja theksoi se Austria paraqiti së fundmi një buxhet kombëtar dyvjeçar që përfshin një plan të qartë të konsolidimit fiskal. Bauer bëri thirrje që rregullat fiskale të BE-së të zbatohen edhe në buxhetin shumëvjeçar të bllokut.
Deficiti buxhetor i Austrisë qëndroi në 4.7 për qind të PBB-së në 2024 ndërsa ra në 4.2 për qind në 2025.