Austria i shpreh indinjatën ambasadës izraelite për trajtimin e aktivistëve të flotiljes me destinacion Gazën

Beyza Binnur Dönmez
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Ministrja e Jashtme e Austrisë dënoi të mërkurën pamjet e publikuara nga ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir, të cilat tregojnë trajtimin e aktivistëve të ndaluar pas përpjekjes për të arritur në Rripin e Gazës me anije, duke thënë se tre shtetas austriakë ende ndodhen në paraburgim izraelit, transmeton Anadolu.
“Videot që ministri i policisë i ekstremit të djathtë Ben-Gvir ka publikuar lidhur me trajtimin e aktivistëve janë absolutisht të papranueshme”, shkroi Beate Meinl-Reisinger në një postim në platformën sociale amerikane X.
Ajo tha se homologu i saj izraelit, Gideon Sa'ar, gjithashtu “e ka dënuar me të drejtë këtë ashpër”, duke shtuar: “Sot shprehëm indinjatën tonë ndaj Ambasadës së Izraelit në Vjenë”.
Meinl-Reisinger tha se Austria i ka kërkuar vazhdimisht Izraelit “të tregojë përmbajtjen maksimale në trajtimin e flotiljes së ndihmave dhe të respektojë të drejtën ndërkombëtare”.
“Jemi në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet izraelite”, tha ajo, duke shtuar se stafi i ambasadës austriake po ndihmon personat e prekur “për të lehtësuar largimin e tyre të shpejtë”.
Ajo tha se Austria ndan “qëllimin për përmirësimin e situatës humanitare në Gaza”, por ka “këshilluar fuqishëm kundër pjesëmarrjes në një flotilje ndihmash në këto rrethana”.
“Natyrisht, siguria e qytetarëve austriakë është prioriteti ynë kryesor”, shtoi ajo.
Deklaratat erdhën pasi pamje të publikuara nga Ben-Gvir tregonin aktivistë të ndaluar, të lidhur dhe të detyruar të uleshin në gjunjë pas ndalimit nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare.
Flotilja humanitare Globale Sumud tha të martën se të gjitha 50 anijet e konvojit të saj u sekuestruan nga Izraeli.