Austria dëbon 3 pjesëtarë të stafit të ambasadës ruse për shkak të dyshimeve për spiunazh

Necva Taştan Sevinç
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Austria ka dëbuar tre anëtarë të stafit të Ambasadës së Rusisë në Vjenë për shkak të dyshimeve për aktivitete spiunazhi, njoftuan autoritetet, mes shqetësimeve në rritje për operacione të inteligjencës të lidhura me objektet diplomatike, transmeton Anadolu.
Ky veprim vjen pas një hetimi për infrastrukturë të dyshuar vëzhgimi të instaluar në çatitë e ndërtesave diplomatike ruse në kryeqytetin austriak, të cilat dyshohet se janë përdorur për të përgjuar komunikimet satelitore të organizatave ndërkombëtare, raportoi të dielën transmetuesi publik austriak ORF.
Sipas autoriteteve austriake, tre personat dyshoheshin se ishin të përfshirë në aktivitete inteligjence të lidhura me këto instalime. Vjena kishte kërkuar heqjen e imunitetit të tyre diplomatik për të mundësuar procedura ligjore, por Moska nuk ishte përgjigjur brenda afatit të përcaktuar.
Si rezultat, tre shtetasit rusë janë shpallur persona "non grata" dhe janë larguar nga vendi.
Ministrja e Jashtme e Austrisë, Beate Meinl-Reisinger tha se qeveria po mban një “qëndrim vendimtar” kundër spiunazhit, duke theksuar se “është e papranueshme që imuniteti diplomatik të përdoret për të kryer spiunazh”.
Rasti vjen në mes të një vëmendjeje të shtuar ndaj aktiviteteve ruse në Vjenë që nga fillimi i luftës në Ukrainë. Shërbimet austriake të inteligjencës kanë paralajmëruar se operacione të tilla rrezikojnë të dëmtojnë reputacionin ndërkombëtar të vendit.
Austria ka dëbuar gjithsej 14 punonjës diplomatikë rusë që nga viti 2022 ndërsa rreth 220 persona mbeten të akredituar në misionet ruse në vend.