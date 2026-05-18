Austri, nivelet e ujërave nëntokësore mund të bien 25 për qind deri në vitin 2050

Timo Kirez
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Nivelet e ujërave nëntokësore në Austri mund të ulen deri në 25 për qind deri në vitin 2050, me rajonet lindore dhe juglindore që pritet të goditen më rëndë, thuhet në një studim të publikuar sot, transmeton Anadolu.
Hulumtuesit thanë se rritja e temperaturave, rritja e avullimit dhe ndryshimi i modeleve të reshjeve po nxisin rënien, me periudha më të gjata thatësire verore që zvogëlojnë sasinë e ujit që arrin në shtresat më të thella të tokës.
Studimi zbulon se ndërsa po bien më shumë reshje të shiut në vend të borës gjatë dimrit, rimbushja e ujërave nëntokësore po dobësohet në disa rajone. Shkencëtarët paralajmëruan se ligatinat si pyjet bregore mund të thahen, duke kërcënuar speciet shtazore dhe bimore që varen nga ato ekosisteme.
Studimi i kryer nga Universiteti i Teknologjisë i Vjenës në bashkëpunim me Universitetin e Burimeve Natyrore dhe Shkencave të Jetës dhe Institutin Qendror për Meteorologji dhe Gjeodinamikë, modeloi skenarë të ndryshëm klimatikë, duke marrë parasysh si ndryshimin e modeleve të reshjeve ashtu edhe rritjen e temperaturave.
Ai shtoi se nivelet e ujërave nëntokësore tashmë kanë rënë pak në disa pjesë të Austrisë gjatë dekadave të fundit, duke ngritur shqetësime në lidhje me ndikimet e ardhshme në bujqësi dhe furnizimin me ujë të pijshëm. Studimi ofron për herë të parë parashikime të hollësishme rajonale për Austrinë dhe synon të shërbejë si bazë për strategjitë e përshtatjes në menaxhimin e ujërave, bujqësinë dhe planifikimin urban.
Autorët thanë se shkalla e rënies së ujërave nëntokësore në të ardhmen do të varet shumë nga trendet globale të emetimeve dhe politikat klimatike.
Një studim i vitit 2021 nga Instituti Austriak i Kërkimeve Ekonomike (Wifo) dhe Agjencia për Shëndetin dhe Sigurinë Ushqimore (Ages) tha se Austria mund të humbasë deri në 600 milionë euro në prodhimin ekonomik vjetor sipas disa skenarëve klimatikë ndërsa deri në 9.300 vende pune mund të jenë në rrezik.