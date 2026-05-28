Australia zgjat kohën e karantinës të 6 pasagjerëve të anijes së prekur nga hantavirusi

Amir Latif Arain
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Autoritetet shëndetësore në Australi kanë zgjatur deri në fund të qershorit periudhën e karantinës për gjashtë persona që ndodheshin në anijen turistike ku shpërtheu infeksioni me hantavirus, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Pasagjerët e anijes do të qëndrojnë në karantinë në Bullsbrook deri më 23 qershor, raportoi Korporata Australiane e Transmetimeve. Pasagjerët përfshijnë katër shtetas australianë, një rezident të përhershëm dhe një shtetas të Zelandës së Re, të cilët mbërritën në Qendrën Kombëtare të Rikuperimit në Bullsbrook më 15 maj.
Ministri federal i Shëndetësisë, Mark Butler tha se vendimi për zgjatjen e karantinës u mor bazuar në këshillat e autoriteteve shëndetësore, pasi edhe dy pasagjerë të tjerë, nga Spanja dhe Holanda, rezultuan pozitivë me infeksionin e rrezikshëm.
"Pasagjerët janë njoftuar për vendimin dhe ndihen mirë. Ata janë testuar sërish në 24 deri në 36 orët e fundit dhe të gjashtët kanë rezultuar sërish negativë", tha ai më tej.
Shkencëtarët konfirmuan se shpërthimi është shkaktuar nga varianti i rrallë Andes i hantavirusit, i vetmi variant i njohur që mund të transmetohet nga njeriu te njeriu, zakonisht përmes kontaktit të afërt.