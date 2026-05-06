Australia zbulon plan sigurie karburanti prej mbi 7.2 miliardë dollarësh për të rritur rezervat

Islam Uddin
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Australia njoftoi sot një paketë për sigurinë e karburanteve me vlerë mbi 10 miliardë dollarë australianë (rreth 7.2 miliardë dollarë), në mes të pasigurisë globale, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate zyrtare nga Zyra e Kryeministrit, plani, që do të përfshihet në buxhetin federal javën e ardhshme, do të financojë krijimin e një rezerve shtetërore karburanti prej rreth një miliard litrash dhe zgjerimin e kapaciteteve të magazinimit brenda vendit, për të siguruar të paktën 50 ditë furnizim kombëtar.
Zyrtarët thanë se iniciativa synon të mbrojë sektorët kritikë gjatë ndërprerjeve. Një komponent kyç përfshin 7.5 miliardë dollarë për një strukturë sigurie për karburant dhe plehra. Shuma tjetër prej 3.2 miliardë dollarësh do të përdoret për krijimin e rezervës kombëtare, me fokus te nafta (dizel) dhe karburanti i aviacionit.
Qeveria gjithashtu planifikon të rrisë kërkesat minimale të stokut me rreth dhjetë ditë për të gjitha llojet e karburanteve, së bashku me investime në infrastrukturën e magazinimit dhe studime fizibiliteti për kapacitetet e rafinimit.
Kryeministri Anthony Albanese tha se paketa synon të mbrojë australianët nga goditjet globale në energji dhe të sigurojë stabilitet afatgjatë të furnizimit.
"Po ndërmarrim hapa për të siguruar karburantin tani dhe në të ardhmen. Duke blerë dhe magazinuar më shumë karburant, si dhe duke gjetur mënyra për të prodhuar më shumë këtu. Kjo do të mbrojë australianët nga mungesat e ardhshme të karburantit dhe do të ndihmojë që vendi të vazhdojë të funksionojë", shkroi Albanese në platformën amerikane X.
Detaje të mëtejshme pritet të publikohen javën e ardhshme si pjesë e buxhetit federal.
Muajin e kaluar, Australia liroi rezerva karburanti për të stabilizuar furnizimin, ndërsa Kanberra, që varet shumë nga importet e karburantit, përballet me rritje të cenueshmërisë ndaj ndërprerjeve dhe kërkesës në rritje, si pasojë e konfliktit në Lindjen e Mesme.