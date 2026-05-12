Australia vendos sanksione të reja ndaj individëve dhe subjekteve iraniane

Islam Uddin
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Australia njoftoi të martën sanksione të reja financiare dhe ndalime udhëtimi për disa individë dhe subjekte iraniane, duke i akuzuar ata për përfshirje në shkelje dhe aktivitete të të drejtave të njeriut, transmeton Anadolu.
Ministrja e Jashtme, Penny Wong, tha në një deklaratë se masat synojnë shtatë individë dhe katër subjekte të lidhura me rrjetet e sigurisë dhe financiare të Iranit.
"Në janar, regjimi iranian masakroi mijëra qytetarë të vet dhe kreu arrestime masive të protestuesve paqësorë, duke torturuar të ndaluarit, duke i nënshtruar ata ndaj rrëfimeve të detyruara dhe duke i penguar ata të komunikonin me të dashurit e tyre", pohoi ajo duke thënë se "Regjimi kufizoi aksesin në internet për të ndaluar botën të mësonte për këto mizori".
Sipas qeverisë australiane, disa nga ata që u sanksionuan ishin të përfshirë në zbatimin e politikave të detyrueshme të hixhabit të Iranit, duke monitoruar aktivistët dhe kundërshtarët politikë, dhe duke ndaluar shtetas të huaj.
Sanksionet synojnë rrjetet financiare që dyshohet se përdoren për të mbështetur grupet e armatosura dhe aktivitetet raketore të Iranit.
Masa u njoftua së bashku me sanksione shtesë të vendosura nga Mbretëria e Bashkuar si pjesë e veprimeve të koordinuara me partnerët ndërkombëtarë, sipas njoftimit.
Canberra tha se qeveria e Albanese ka vendosur më shumë se 230 sanksione ndaj individëve dhe subjekteve të lidhura me Iranin, duke përfshirë mbi 100 të lidhura me Trupat e Gardës Revolucionare Islamike.
Ndërkohë, nuk ka patur asnjë reagim të menjëhershëm nga Irani lidhur me akuzat dhe sanksionet e fundit.