Australia vendos në karantinë 6 pasagjerë për shkak të hantavirusit pas evakuimit nga Holanda

Saadet Gökce
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Gjashtë persona që ndodheshin në një anije turistike të lidhur me një shpërthim të hantavirusit u dërguan në një qendër karantine në Australi pasi mbërritën me një fluturim riatdhesimi nga Holanda, transmeton Anadolu.
Grupi përfshin katër shtetas australianë, një banor të përhershëm dhe një nga Zelanda e Re.
Ata kishin rezultuar negativë dhe nuk kishin shfaqur simptoma para nisjes.
Ministri Federal i Shëndetësisë, Mark Butler tha se ata "mbeten në gjendje të mirë shëndetësore".
Grupi do t'i nënshtrohet testimeve të mëtejshme, duke përfshirë teste shtesë PCR, dhe një periudhë karantine tre-javore.
Butler tha më parë se po shqyrtoheshin rregullime shtesë monitorimi duke pasur parasysh periudhën më të gjatë të inkubacionit të hantavirusit prej rreth 42 ditësh.
"Nuk do të lejojmë të ndodhë asgjë që nuk përputhet me këshillat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) në lidhje me periudhën e inkubacionit për këtë virus", tha ai.
Ekuipazhi i fluturimit dhe një mjek në bord pritet gjithashtu të karantinohen vullnetarisht në objekt për dy javë. Butler tha se të gjithë në bord mbetën të veshur me PPE të plotë gjatë gjithë fluturimit.
Avioni i përdorur për fluturimin e evakuimit do të dekontaminohet.
OBSH-ja më 4 maj konfirmoi raste të sëmundjeve të rënda të frymëmarrjes në bordin e anijes turistike MV Hondius si një grumbull hantavirusi.
Hantavirusi është një sëmundje e rrallë që zakonisht transmetohet përmes brejtësve të infektuar ose jashtëqitjeve të tyre, megjithëse lloji përgjegjës për shpërthimin aktual mund të përhapet edhe midis njerëzve.
Qendrat e SHBA-së për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC) e kanë klasifikuar shpërthimin si një përgjigje emergjente të Nivelit 3, niveli më i ulët i aktivizimit të emergjencës së agjencisë.
Shpërthimi, që përfshin llojin e Andeve të hantavirusit, ka rezultuar në 11 raste të raportuara, përfshirë tre vdekje, sipas zyrtarëve të OBSH-së.