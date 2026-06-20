Australia raporton rastin e parë të variantit vdekjeprurës të gripit të shpendëve H5

Amir Latif Arain
20 qershor 2026•Përditësim: 20 qershor 2026
Qeveria australiane ka konfirmuar rastin e parë të variantit vdekjeprurës H5 të gripit të shpendëve në vend, transmeton Anadolu.
Duke cituar ministren e Bujqësisë, Julie Collins, Korporata Australiane e Transmetimeve raportoi se varianti H5 i gripit të shpendëve u zbulua te një zog shtegtar që u gjet i nxjerrë në breg në një plazh të izoluar në Australinë Perëndimore, rreth 700 kilometra në juglindje të qytetit Perth.
Zogu detar “skua kafe”, një specie e egër subantarktike, e dyshuar si e infektuar me virusin, u gjet në Australinë Perëndimore më 14 qershor.
Australia ka qenë kontinenti i vetëm që kishte shmangur variantin H5 të gripit të shpendëve, i cili ka shkaktuar dëme të mëdha te popullatat e kafshëve në mbarë botën.
Collins tha se po bëhen përpjekje të gjera për të mbrojtur industrinë e shpendarisë nga çdo përhapje e mundshme e virusit, duke u mbështetur në protokollet dhe trajnimet ekzistuese.
Australia ka pasur më parë shpërthime të gripit të shpendëve në fermat e shpendëve, por historikisht ato kanë qenë të lidhura me variante të tjera, veçanërisht viruset H7 dhe jo me linjën H5N1, e cila dominon në nivel global.
I njohur zakonisht si gripi i shpendëve, gripi aviar është një virus ngjitës që prek kryesisht speciet e shpendëve, por mund të infektojë edhe kafshë të tjera, përfshirë njerëzit.
Varianti shumë patogjen H5N1 i gripit aviar u zbulua më shumë se 20 vjet më parë. Variantet e gripit të shpendëve klasifikohen sipas shkallës së patogjenitetit, pra aftësisë së tyre për të shkaktuar sëmundje.