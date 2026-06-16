Australia paralajmëron për El Ninon potencialisht më të fuqishëm në dekada

Faisal Mahmud
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Byroja e Meteorologjisë e Australisë (BoM) ka njoftuar zyrtarisht se fenomeni klimatik El Nino është formuar në Oqeanin Paqësor tropikal, duke paralajmëruar se ai mund të intensifikohet gjatë gjysmës së dytë të vitit 2026 dhe të bëhet një nga episodet më të fuqishme të regjistruara në më shumë se shtatë dekada, transmeton Anadolu.
Agjencia meteorologjike tha se temperaturat e sipërfaqes së detit në Paqësorin qendror dhe lindor kanë tejkaluar pragjet e El Ninos, ndërsa treguesit atmosferikë, përfshirë erërat pasate dhe modelet e presionit kanë treguar një reagim përkatës në përputhje me këtë fenomen klimatik.
Sipas saj, modelet parashikuese tregojnë ngrohje të mëtejshme gjatë muajve në vijim, ndërsa rreth gjysma e modeleve klimatike sugjerojnë se ky episod mund të renditet ndër më të fuqishmit që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1950.
El Nino është një fenomen klimatik natyror që karakterizohet nga temperatura jashtëzakonisht të larta të oqeanit në Paqësorin ekuatorial. Ai shpesh prish sistemet meteorologjike globale, duke sjellë kushte më të nxehta dhe më të thata në Australi, ndërsa rrit reshjet në disa pjesë të kontinentit amerikan.
BoM tha se Australia me sa duket do të përjetojë reshje nën mesataren dhe temperatura mbi mesataren gjatë dimrit dhe pranverës, veçanërisht në rajonet qendrore dhe lindore të vendit. Agjencia paralajmëroi se ky fenomen mund të rrisë rrezikun e thatësirave, valëve të të nxehtit dhe zjarreve në pyje.
Gjithashtu edhe ekspertët e klimës paralajmëruan se rritja e temperaturave globale mund të përforcojë efektet e El Ninos, duke rritur gjasat për ngjarje ekstreme të motit dhe për stres mjedisor.