Australia padit Telegramin për shkak të dështimit të dyshuar për heqjen e videove terroriste

Amir Latif Arain
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Mbikëqyrësi i sigurisë në internet i Australisë ka nisur një veprim gjyqësor kundër platformës së mesazheve Telegram për dështimin e pretenduar të saj për të hequr videot e ekzekutimeve terroriste dhe të shtënave masive për javë të tëra pasi qytetarët australianë i raportuan ato, transmeton Anadolu.
Komisionerja e eSafety, Julie Inman Grant tha se procedurat civile pasuan një hetim njëvjeçar nëse Telegrami i përmbushi detyrimet e tij sipas Aktit të Sigurisë në internet, me shkelje që sjellin gjoba deri në 54.6 milionë dollarë Australianë, raportoi Korporata Australiane e Transmetimeve.
Rregullatori pretendon se Telegram dështoi të hiqte materialet e raportuara pro-terroriste për tre javë, nuk mbylli llogaritë, kanalet dhe grupet që e shpërndanin atë dhe nuk zbuloi materiale të njohura, duke përfshirë të shtënat e transmetuara drejtpërdrejt në xhaminë në Christchurch të vitit 2019 në Zelandën e Re dhe të shtënat masive të vitit 2022 në Buffalo, New York.
Ajo përmbajtje mbeti në platformë për gati tre muaj përpara se të hiqej, sipas eSafety.
Rregullatori akuzoi se kushtet e shërbimit të Telegramit nuk ndalonin materialet pro-terroriste në të gjitha pjesët e platformës dhe se ankuesve nuk iu tha kurrë rezultati i raporteve të tyre.