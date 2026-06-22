Australia nënshkruan marrëveshjen më të madhe për eksportin e mbrojtjes

Amir Latif Arain
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Australia njoftoi të hënën se ka nënshkruar marrëveshjen e saj më të madhe të eksportit të mbrojtjes, me Kanadanë për të blerë teknologjinë e radarëve të mbikqyrjes në një marrëveshje prej 2,5 miliardë dollarësh australianë, transmeton Anadolu.
Ministri i Mbrojtjes, Richard Marles, njoftoi marrëveshjen së bashku me Sekretarin Kanadez të Shtetit për Prokurimin e Mbrojtjes, Stephen Fuhr.
Ajo shënon shitjen e parë jashtë Australisë të teknologjisë së Radarit Over-the-Horizon dhe do të mbështesë mbikëqyrjen e Kanadasë të rajonit të Arktikut, tha një deklaratë nga zyra e kryeministrit australian, Anthony Albanese.
"Marrëveshja e sotme shënon një moment historik të rëndësishëm në tregtinë australiane të mbrojtjes dhe hedh themelet për një bashkëpunim më të thellë dhe reciprokisht të dobishëm të industrisë së mbrojtjes me Kanadanë," tha Albanese në një deklaratë.
Rrjeti Operacional i Radarëve Jindalee i Australisë mund të zbulojë dhe gjurmojë avionë, anije dhe raketa deri në 3.000 kilometra larg.
Fuhr tha se teknologjia do të lejojë Kanadanë të rrisë më tej "ndërgjegjësimin e saj për domenin Arktik".
Kjo aftësi do të zbulojë dhe gjurmojë kërcënimet ajrore dhe detare me rreze dhe forcë shumë më të madhe duke ofruar paralajmërime të hershme dhe duke përmirësuar mbrojtjen kontinentale dhe do të përforcojë sovranitetin e Arktikut të Kanadasë, shtoi Fuhr.
I pyetur nëse arsyeja pse Kanadaja po blen teknologjinë është sepse SHBA-ja i ka kërkuar të bëjë më shumë, ai tha se vendi i tij sapo ka njoftuar blerjen e Sistemit të Raketave të Artilerisë së Lëvizshmërisë së Lartë (HIMARS) nga Washingtoni.
"Marrëdhënia (me SHBA) është e ndryshme dhe ne kemi partnerë të mëdhenj në vende të tjera në botë, ky është një shembull shumë i mirë i kësaj me këtë radar," shtoi Fuhr.