Australia heton pretendimet për sulme seksuale ndaj aktivistëve të flotiljes së Gazës nga forcat izraelite

Riyaz Khaliq Khaliq
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Policia Federale Australiane (AFP) po heton pretendimet për sulme seksuale të kryera nga forcat izraelite, pasi ato bastisën muajin e kaluar flotiljen për Gazën në ujërat ndërkombëtare pranë enklavës së rrethuar palestineze, transmeton Anadolu.
Ky hetim i rrallë ka shkaktuar zemërim te ambasadori izraelit në Canberra, Hillel Newman, i cili për ABC Radio tha se Izraeli e “respekton” AFP-në, por hetimi është një “gabim”.
Të paktën katër aktivistë të Flotiljes Globale "Sumud" të hënën u takuan me ministren australiane të Punëve të Jashtme, Penny Wong. Aktivistët thanë më pas se “morën garanci se AFP-ja do të hetojë pretendimet e tyre”.
Më vonë, AFP-ja njoftoi se kishte nisur hetimet në përputhje me një “qasje të përqendruar te viktima dhe të bazuar në ndërgjegjësimin ndaj traumës”.
Sipas një raporti tjetër të ABC-së, policia do të kontaktojë Izraelin për të “bashkëpunuar në hetim”. Megjithatë, Newman sqaroi se AFP-ja ende nuk i ishte drejtuar Izraelit lidhur me hetimin.
Gjithsej 11 aktivistë australianë ndodheshin në bordin e flotiljes, e cila u sulmua nga forcat izraelite muajin e kaluar teksa lundronte drejt Gazës së rrethuar.
“Wong beson pa asnjë dyshim se ne u rrëmbyem, se u torturuam dhe u burgosëm dhe se disa prej nesh u përdhunuan. Pra, është e qartë se ajo beson këtë. AFP-ja është angazhuar të zhvillojë një hetim të pavarur”, tha një nga aktivistët pas takimit me kryediplomaten australiane.
Duke përshëndetur hetimin, Qendra Australiane për Drejtësi Ndërkombëtare i cilësoi akuzat si “jashtëzakonisht serioze”. “Në kontekstin e një konflikti të armatosur dhe kur sjellja lidhet me zbatimin e një bllokade të paligjshme dhe pengimin e ndihmës humanitare, veprimet e pretenduara mund të përbëjnë krime lufte”, theksoi organizata.
Ajo shtoi se veprimet e forcave izraelite “duhet të hetohen si krime të mundshme kundër njerëzimit dhe aty ku është e rëndësishme si sjellje të lidhura me gjenocidin, përfshirë shkaktimin e qëllimshëm të kushteve të jetesës të llogaritura për të sjellë shkatërrimin fizik të jetës palestineze në Gaza”.
Muajin e kaluar, përfaqësuesit ligjorë të Flotiljes Globale "Sumud", viktimat dhe personeli mjekësor gjithashtu dorëzuan në Gjykatën Ndërkombëtare Penale (GJNP) një dosje me pretendime për torturë, dhunë seksuale dhe rrëmbim, duke akuzuar komandantë ushtarakë izraelitë dhe udhëheqës të lartë politikë për krime lufte, krime kundër njerëzimit, torturë dhe veprime të lidhura me kryerjen e krimit të gjenocidit.
“Flotilja Globale 'Sumud' synon të sfidojë pandëshkueshmërinë sistematike të regjimit izraelit”, thuhet në deklaratë.
Ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe zyrtarëve të tjerë izraelitë tashmë ekzistojnë disa urdhërarreste të lëshuara nga GJNP-ja në lidhje me luftën e Izraelit në Gaza.
Mbrojtës ndërkombëtarë të të drejtave të njeriut dhe aktivistë kanë bërë disa përpjekje për të thyer bllokadën e Gazës që nga fillimi i luftës së ushtrisë izraelite kundër enklavës palestineze në tetor të vitit 2023.