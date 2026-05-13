Australia do të dërgojë avion mbikëqyrës për të mbështetur misionin në Ngushticën e Hormuzit

Islam Uddin
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Australia do të vendosë një avion mbikëqyrës me teknologji të lartë për të mbështetur përpjekjet ndërkombëtare për të mbajtur të hapura korridoret e transportit detar në Ngushticën e Hormuzit, raportuan mediat lokale të mërkurën, transmeton Anadolu.
Ministri i Mbrojtjes, Richard Marles, njoftoi vendosjen e një avioni Boeing E-7 Wedgetail pas një takimi virtual të martën që përfshinte ministrat e mbrojtjes nga më shumë se 40 vende, raportoi SBS News.
Avioni është vendosur më parë në rajon në mars si pjesë e përpjekjeve për të mbrojtur Emiratet e Bashkuara Arabe nga sulmet iraniane.
E-7A Wedgetail konsiderohet si një nga platformat më të përparuara të mbikëqyrjes ajrore në botë.
Misioni shumëkombësh, i udhëhequr nga Mbretëria e Bashkuar dhe Franca, synon të mbrojë lundrimin përmes Ngushticës së Hormuzit, e cila është strategjikisht e rëndësishme.
Marles tha se roli i Australisë në operacion do të mbetet rreptësisht mbrojtës dhe theksoi se vendosja ka për qëllim të plotësojë përpjekjet diplomatike dhe të zvogëlojë rrezikun e përshkallëzimit të mëtejshëm.
Ministri australian i Thesarit, Jim Chalmers paralajmëroi se paqëndrueshmëria e zgjatur në Lindjen e Mesme tashmë po ndikon në çmimet globale të energjisë dhe mund të rëndojë në ekonominë e Australisë përmes presioneve inflacioniste dhe të rritjes.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësim nga Pakistani, megjithëse negociatat në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin pa vendosur një afat kohor.