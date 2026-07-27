Australia dhe Singapori bien dakord të forcojnë bashkëpunimin për sigurinë e energjisë dhe zinxhirët e furnizimit

Saadet Gökce
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Australia dhe Singapori ranë dakord të hënën të forcojnë bashkëpunimin për sigurinë e energjisë, zinxhirët kritikë të furnizimit dhe tregtinë duke nënshkruar një protokoll të ri sipas marrëveshjes së tyre të tregtisë së lirë, transmeton Anadolu.
Protokolli mbi Qëndrueshmërinë Ekonomike dhe Furnizimet Esenciale sipas Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë Singapor-Australi krijon një mekanizëm të dedikuar për të avancuar bashkëpunimin praktik mbi sfidat e përbashkëta, sipas një deklarate nga ministrja e Jashtme e Australisë, Penny Wong.
Protokolli u nënshkrua në takimin e Komitetit të Përbashkët Ministror Singapor-Australi në Adelaide nga ministri australian i Mbrojtjes, Richard Marles, ministrja e Jashtme, Penny Wong dhe ministri i Tregtisë dhe Turizmit, Don Farrell, së bashku me ministrin e Mbrojtjes të Singaporit, Chan Chun Sing, ministrin e Jashtëm, Vivian Balakrishnan dhe Tan See Len, ministrin përgjegjës i Energjisë dhe Shkencës dhe Teknologjisë.
Të dy palët ranë dakord gjithashtu për të forcuar më tej lidhjet e mbrojtjes dhe dëshmuan nënshkrimin e Marrëveshjes për Rezistencën e Bazës Industriale Australi-Singapor.
"Në një kohë të pasigurisë globale në rritje, Protokolli do të ndihmojë që Australia dhe Singapori të mund të përgjigjen së bashku ndaj ndërprerjeve dhe të ruajnë aksesin në furnizimet nga të cilat varen ekonomitë tona," tha Wong.
Në prill, kryeministri australian, Anthony Albanese dhe homologu i tij nga Singapori, Lawrence Wong, ranë dakord të forcojnë sigurinë e furnizimeve thelbësore, përfshirë benzinën, dhe të mbajnë rrjedhën e tregtisë gjatë periudhave të ndërprerjes.