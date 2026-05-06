Australi, shtohen akuzat ndaj autorit të sulmit terrorist në plazhin Bondi

Islam Uddin
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Një person i akuzuar për kryerjen e një sulmi me të shtëna vdekjeprurëse në Bondi Beach në Australi pritet të përballet me akuza shtesë ndërsa vazhdojnë procedurat ligjore, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Prokurorët pretendojnë se më 14 dhjetor të kaluar, Naveed Akram, 24-vjeç, hapi zjarr ndaj një turme që festonte Hanukkah së bashku me babain e tij, Sajid Akram, i cili më vonë u qëllua për vdekje nga policia, sipas SBS News, duke cituar Australian Associated Press.
Atë mbrëmje, dy sulmuesit hapën zjarr në Bondi Beach të Sidneit, duke vrarë 15 persona dhe duke plagosur 42 të tjerë. Policia e quajti incidentin një "sulm terrorist".
Akram, i cili aktualisht mbahet në një burg të sigurisë së lartë, është akuzuar tashmë për 59 vepra penale, duke përfshirë akuza të shumta për vrasje, tentativë vrasjeje dhe kryerje të një akti terrorist.
Të dhënat e gjykatës tani tregojnë se mund të shtohen edhe 19 akuza të tjera, përfshirë të shtënat me qëllim vrasjeje dhe vepra penale me armë zjarri.
Pas një seance të shkurtër dëgjimore në Gjykatën Lokale të Qendrës Downing, avokatja e Akramit, Leonie Gittani tha jashtë gjykatës se ekipi mbrojtës ende nuk ka marrë njoftimet e reja për pjesëmarrje në gjykatë.
Sapo të ngrihen akuzat, nëse kjo ndodh, "ne do të merremi me to në atë pikë", tha ajo.
Çështja u shty deri në qershor ndërsa i akuzuari ende nuk është deklaruar fajtor.