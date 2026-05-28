Asambleja Kombëtare e Francës voton për shfuqizimin e dekreteve koloniale të epokës së skllavërisë

Mehmet Solmaz
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Dhoma e ulët e parlamentit francez ka votuar unanimisht për të shfuqizuar dekretet mbretërore shekullore që kodifikonin skllavërinë në kolonitë franceze, duke shënuar një hap simbolik në përballjen e vendit me të kaluarën e tij koloniale, transmeton Anadolu.
Ligjvënësit në Asamblenë Kombëtare miratuan legjislacionin për të anuluar zyrtarisht “Kodin Noir”, një grup ligjesh të shekujve të 17-të dhe 18-të që rregullonin skllavërinë në territoret koloniale franceze. Masa u miratua me 254 vota pro dhe asnjë kundër.
Megjithëse skllavëria u shfuqizua në Francë në vitin 1848, dekretet nuk ishin shfuqizuar kurrë zyrtarisht.
Legjislacioni ende kërkon miratimin e Senatit para se të kthehet në ligj. Një votim në dhomën e lartë ende nuk është caktuar.
Presidenti francez, Emmanuel Macron, më herët këtë muaj e mbështeti shfuqizimin, duke deklaruar se ekzistenca e vazhdueshme e këtyre dekreteve ishte e papajtueshme me vlerat e Republikës Franceze.
Duke folur në Pallatin Elysee gjatë një ceremonie që shënonte 25 vjet nga njohja e skllavërisë dhe tregtisë së skllevërve si krime kundër njerëzimit nga Franca, Macron tha se Franca duhet të përballet me historinë e saj me ndershmëri dhe pranoi se vuajtjet e shkaktuara nga skllavëria nuk mund të riparohen kurrë plotësisht.
Yael Braun-Pivet, presidente e Asamblesë Kombëtare, e përshëndeti votimin në një postim në rrjetin social amerikan X, duke e quajtur një vendim të marrë “në emër të njerëzimit, barazisë dhe universalitetit”.
“Kodi Noir e shkroi çnjerëzoren në ligj. Asambleja Kombëtare e shfuqizon sot zyrtarisht unanimisht”, shkroi Braun-Pivet.
Ajo shtoi se Franca duhet “të shpjegojë pa fshirë, të pranojë për të transmetuar”, ndërsa vendi vazhdon të përballet me të kaluarën e tij “me kthjelltësi”, 25 vjet pasi ligji Taubira njohu skllavërinë si krim kundër njerëzimit.
Debati mbi “Kodin Noir” vjen mes thirrjeve në rritje nga aktivistët dhe ligjvënësit që Franca të adresojë trashëgiminë e skllavërisë, kolonializmit dhe pabarazisë racore.