Asaib Ahl al-Haq i Irakut do të shkëputet nga Forcat e Mobilizimit Popullor dhe do t'i dorëzojë armët shtetit

Laith Anwar Jad#an Al-jnaidi, Serdar Dincel
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Asaib Ahl al-Haq, një nga forcat politike dhe ushtarake shiite më të njohura dhe të fuqishme të Irakut, tha sot se do të formojë një komitet për të filluar shkëputjen nga Forcat e Mobilizimit Popullor dhe për të vendosur armët e saj nën kontrollin e shtetit, transmeton Anadolu.
"Komiteti do të jetë përgjegjës për përfundimin e të gjitha kërkesave dhe procedurave që lidhen me zbatimin e këtij vendimi, përfshirë inventarizimin e të gjithë personelit, armëve, automjeteve, pajisjeve dhe mjeteve logjistike, dhe lidhjen me komandantin e përgjithshëm të Forcave të Armatosura, në përputhje me kërkesat shtetërore dhe institucionet e tij të sigurisë", tha lëvizja në një deklaratë.
Komiteti do të drejtohet nga Jawad al-Talibawi, me Rafid Saleh Ali, Abdullah Shaker Kamel dhe Ali Hamza Kadhim si anëtarë. Asaib Ahl al-Haq u themelua në vitin 2006 si një fraksion i armatosur që u nda nga Ushtria Mahdi e lëvizjes Sadrist të udhëhequr nga Qais al-Khazali.
Është grupi i dytë në Irak që njofton integrimin në institucionet shtetërore, pas një veprimi të ngjashëm nga kleriku shiit Muqtada al-Sadr, i cili shpërbëu “Brigadat e Paqes” të tij dhe i rreshtoi ato me shtetin, një hap i mirëpritur nga kryeministri Ali al-Zayadi.