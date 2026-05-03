Artistja nga Gaza u jep shpresë fëmijëve me art duke përdorur materiale që i ka shpëtuar nga rrënojat
Pasi arriti të shpëtonte një pjesë të vogël të pikturave të saj nga rrënojat, Ahlam Abdulati, e transformoi tendën e saj së pari në një studio arti dhe më pas në Shkollën e Projektit Ahlam
Gülşen Topçu, Abdalhkem Abu Riash
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
photo: Abdalhkem Abu Riash / AA
Gaza
Ahlam Abdulati, një piktore që jeton në Khan Yunis në jug të Rripit të Gazës, u mëson fëmijëve të shprehin atë që nuk mund ta shprehin me fjalë përmes letrës, lapsave dhe furçave në një "studio arti me tenda" që ajo krijoi me piktura dhe materiale të shpëtuara nga rrënojat, transmeton Anadolu.
Para sulmeve izraelite, Abdulati kishte një shtëpi dhe një studio arti dhe merrte pjesë në ekspozita. Ashtu si mijëra të tjerë në Gaza, ajo humbi gjithçka që zotëronte, por vazhdoi të punonte për ta bërë zërin e saj të dëgjohej nga bota.
Pasi arriti të shpëtonte një pjesë të vogël të pikturave të saj nga rrënojat, Abdulati e transformoi tendën e saj së pari në një studio arti dhe më pas në Shkollën e Projektit Ahlam.
Në këtë tendë, të cilën ajo e përdor si shtëpi dhe si studio arti, piktorja filloi të ofrojë arsim dhe mbështetje psikologjike për fëmijët që kanë humbur prindërit e tyre, kanë nevoja të veçanta ose kanë probleme me të folurit.
Pikturat e saj u bënë gjithashtu viktima të luftës
Abdulati, i cili deklaroi se humbi gjithçka që zotëronte para luftës brenda një nate, tha: "Unë jetoja një jetë normale si të gjithë të tjerët. Por pastaj papritmas gjithçka u zhduk. Shtëpia ime, punishtja ime, një vend për t'u strehuar, për të shprehur veten dhe për ta bërë zërin tim të dëgjohet në botë, u zhdukën".
Duke përshkruar lëndimet, humbjet e shumta që pësoi në familje dhe dhimbjen e madhe që duroi, Abdulati shprehu lidhjen emocionale që ka me pikturat e saj dhe vlerën që ato kanë për të.
"Nxora atë që mbeti nga shpirti im, qenia ime, pikturat e mia dhe furnizimet e mia të artit nga nën rrënojat. Rezultati janë këto viktima lufte (piktura) që shihni. Ato janë si fëmijët e mi dhe një pjesë e shpirtit tim. Viktimat e luftës nuk duhet të jenë vetëm njerëz; pasuritë tona, shtëpitë tona dhe mjetet tona mund të jenë gjithashtu viktima", tha ajo.
Abdulati, i cili jeton në një tendë ku mbledh piktura që ka shpëtuar nga rrënojat, e përshkroi vlerën e tendës si "shtëpinë" e saj, duke thënë: “Edhe pse kjo tendë nuk është e sigurt, është 'streha ime e sigurt'. Këtu qëndrojnë ëndrrat, idetë dhe mesazhet e mia për botën”.
Tenda u transformua në një qendër edukimi dhe mbështetjeje psikologjike për fëmijët
Abdulati tha se me kalimin e kohës e bëri tendën më funksionale për të fshirë plagët e thella dhe efektet traumatike që lufta shkakton në psikikën njerëzore, veçanërisht tek fëmijët.
Ajo vuri në dukje se mblodhi shumë fëmijë në tendë që ishin jetimë, të nënshtruar dhunës, të presionuar psikologjikisht, që kishin parë vdekjen, dhimbjen dhe shkatërrimin, dhe për të cilët jeta ishte bërë e padurueshme.
"U përpoqa të zhvilloja talentet dhe kapacitetet brenda këtyre fëmijëve përmes edukimit, pikturës dhe mbështetjes psikologjike. Kjo tendë nuk është vetëm një shtëpi, por edhe një shkollë, një qendër edukimi, kulture dhe argëtimi. Kjo tendë mban shumë ide, emocione, sekrete dhe dhimbje brenda saj", tha ajo.
Duke shprehur ndjenjat e saj përmes letrës dhe stilolapsit
Sidra Guneym, një fëmijë 11-vjeçar që merrte pjesë në seancat stërvitore në tendë, deklaroi se ajo mori arsim dhe mësoi të pikturonte.
"Unë i shpreh ndjenjat e mia përmes pikturave. Unë tregoj atë që nuk mund ta shpreh me fjalë, atë që njerëzit vuajnë në luftë, me letër dhe stilolaps", tha Guneym, duke tërhequr vëmendjen te aspekti shërues i artit në plagët e shkaktuara nga lufta.