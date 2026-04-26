Artisti përdor fuqinë e artit për të rritur ndërgjegjësimin rreth problemeve mjedisore dhe luftërave
Hayrullah Altay, 65-vjeç, i cili doli në pension pasi punoi si teknik ndërtimi dhe profesionist reklamimi në qytet për shumë vite, i zhvilloi aftësitë e tij në dizajn, vizatim, prerje dhe reliev në fushat e tij të punës
Göksel Cüneyt İğde
26 Prill 2026•Përditësim: 26 Prill 2026
photo: Göksel Cüneyt İğde / AA
Duzce
Hayrullah Altay, një banor i Duzce-s në Turqi, tërheq vëmendjen ndaj luftërave dhe problemeve mjedisore me veprat e tij artistike, të krijuara duke përdorur kaligrafi, pikturë me vaj dhe teknika relievi, duke shfrytëzuar fuqinë e artit.
Altay, 65-vjeç, i cili doli në pension pasi punoi si teknik ndërtimi dhe profesionist reklamimi në qytet për shumë vite, i zhvilloi aftësitë e tij në dizajn, vizatim, prerje dhe reliev në fushat e tij të punës.
Duke qenë i përfshirë në artin e kaligrafisë dhe prerjes së letrës për afërsisht 18 vjet, Altay krijoi një vepër arti të titulluar "Britmë e Heshtur" duke përdorur prerje letre, pikturë me vaj dhe teknika relievi për të rritur ndërgjegjësimin rreth luftërave dhe problemeve mjedisore në rritje në botë kohët e fundit.
Hayrullah Altay për Anadolu tha se mizoria, gjaku dhe lotët mbizotërojnë në botë, veçanërisht për shkak të luftërave në rritje në vitet e fundit.
Artisti Altay theksoi se problemet mjedisore janë rritur gjithashtu kohët e fundit dhe shpjegoi se pas një procesi të gjatë dizajni, ai krijoi veprën artistike me qëllim që t'i bëjë njerëzit të mendojnë dhe të ndiejnë përgjegjësitë e tyre.
"Ndarja në dy pjesë simbolizon që bota nuk mund ta durojë më këtë të keqe"
"Duke përfshirë relievin dhe bojërat me vaj, e përshkrova atmosferën në sfond duke përdorur tërësisht teknikën e prerjes. E pikturova globin dhe oqeanin në plan të parë me bojëra vaji. E bëra kontinentin amerikan në të majtë nga lëvorja e thatë e pemëve për të simbolizuar prishjen e njerëzimit, dhe kontinentet e Azisë, Evropës dhe Afrikës në të djathtë nga feltri, të cilin e lashë pak të gjelbër. Kjo tregon se njerëzimi nuk e ka humbur ende shpresën në botë. Ka për qëllim të përfaqësojë shpresën se bota do të përmirësohet. Shtresa e magmës që përshkruan ndarjen në dy pjesë simbolizon që bota nuk mund ta durojë më këtë të keqe", tha Altay.
Ai deklaroi se në punën e tij e rrethoi botën me shkronjën "nun" nga alfabeti arab. "Kjo në fakt përshkruan Tokën që rrotullohet rreth një orbite hyjnore. Boshllëku i hapësirës në sfond tregon gjithashtu se Toka zë një vend shumë të vogël në mbretërinë kozmike dhe se njerëzimi do të lëvizë në drejtimin e duhur vetëm nëse përgjegjësia e tij lidhet me autoritetin absolut. Kjo është britma ime e heshtur, britma e heshtur e Tokës. Kjo është një protestë estetike kundër kursit në përkeqësim të botës", tha Altay.