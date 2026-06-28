Artisti nga Gaza ringjall shpresat pas shkatërrimit nga lufta duke riparuar instrumente muzikore
Suheyl Ebu Shavish, i cili është zhvendosur disa herë gjatë sulmeve të Izraelit në Gaza, aktualisht punon në punishten e tij modeste në Kampin Nuseirat, ku merret me prodhimin dhe riparimin e instrumenteve muzikore, veçanërisht udit
Gülşen Topçu, Fadel A. A. Almaghari
28 qershor 2026•Përditësim: 28 qershor 2026
photo: Hassan Jedi / AA
Gaza
Artisti palestinez dhe mjeshtër i udit, 54-vjeçari Suheyl Ebu Shavish, i cili jeton në Kampin e Refugjatëve Nuseirat në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, përmes instrumenteve muzikore që prodhon dhe riparon përpiqet t’u sjellë gëzim palestinezëve dhe të tregojë se jeta vazhdon.
Ebu Shavish, i cili është zhvendosur disa herë gjatë sulmeve të Izraelit në Gaza, aktualisht punon në punishten e tij modeste në Kampin Nuseirat, ku merret me prodhimin dhe riparimin e instrumenteve muzikore, veçanërisht udit.
Ai ka punuar për 25 vjet si kaligraf dhe gjithashtu si farkëtar në Gaza, ndërsa prej 5 vitesh i është përkushtuar plotësisht instrumenteve muzikore.
Pavarësisht vështirësive me materiale si druri dhe mungesës së energjisë elektrike, ai thotë se motivimi i tij është "t’i bëjë njerëzit të lumtur përmes gjuhës universale të muzikës".
Riparon instrumentet muzikore për të treguar se jeta vazhdon
Duke treguar se lufta e ka bërë të pamundur vazhdimin e profesionit të tij të mëparshëm, Ebu Shavish tha se ka filluar të riparojë instrumente si ud, buzuki dhe kitarë, dhe deri tani ka riparuar rreth 60 ude.
Ai tha se, pavarësisht se është detyruar të zhvendoset disa herë për shkak të shkatërrimit të mijëra shtëpive në kampin Nuseirat, ai ka vazhduar të punojë dhe të riparojë instrumente muzikore.
“Rinia sjell udet e tyre të thyera gjatë luftës. Unë i riparoj. Ata duan të këndojnë dhe të jenë të lumtur. Edhe unë dua”, tha ai.
Duke folur për vështirësitë e punës së tij, ai shtoi: "Nuk kemi energji elektrike dhe nuk mund të përdorim mjete elektrike, prandaj gjithçka e bëjmë me dorë. Nuk gjejmë as materiale druri për ndërtimin e udit".
Ai tregoi se përdor arkat prej druri nga ndihmat humanitare si material, por edhe përpunimi i tyre është shumë i vështirë.
“Po e bëj këtë që jeta të vazhdojë. Ne e duam jetën, jo vdekjen dhe shkatërrimin. Në botë njerëzit jetojnë të lumtur. Edhe ne jemi pjesë e kësaj bote, nuk jemi më pak apo më shumë se ata”, tha Ebu Shavish, duke theksuar lidhjen e tij me jetën pavarësisht ndjenjës së përjashtimit.
Ai theksoi se muzika është gjuhë universale dhe se përpiqet ta çojë atë në çdo shtëpi dhe tek çdo njeri.