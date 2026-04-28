Arrestimi i udhëheqësit të kartelit në Meksikë shkakton dhunë

Jorge Antonio Gonzalez Rocha
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Forcat speciale meksikane arrestuan të hënën udhëheqësin e kartelit Audias Flores Silva, duke shkaktuar një reagim të dhunshëm, transmeton Anadolu.
Flores Silva, i njohur si El Jardinero, ishte identifikuar muaj më parë nga inteligjenca meksikane si një pasardhës i mundshëm i Nemesio Oseguera Cervantes - i njohur si "El Mencho" - udhëheqësi i Kartelit të fuqishëm të Gjeneratës së Re të Jalisco-s (CJNG), i cili u vra nga trupat meksikane më 22 shkurt.
Pas kapjes së Flores Silva, media lokale raportoi djegie të automjeteve dhe bizneseve në Nayarit dhe Jalisco, fortesa të njohura të CJNG.
Dhunë u raportua në të paktën gjashtë komuna, ku autoritetet u kanë këshilluar qytetarëve të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Deri më tani nuk janë raportuar të lënduar.
Sipas një deklarate të përbashkët të lëshuar nga Marina Meksikane, Sekretariati i Sigurisë dhe Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm, Flores Silva u ndalua ndërsa përpiqej të arratisej përmes një tubi kullues në shtëpinë e tij të sigurt në Nayarit, një shtet bregdetar në Meksikën perëndimore.
Agjencitë meksikane të sigurisë, të mbështetura nga inteligjenca nga agjencitë amerikane, monitoruan lëvizjet e tij për 19 muaj përpara se ta rrethonin në komunitetin e vogël të El Mirador.
Pavarësisht se Flores Silva kishte një rreth sigurie prej 60 personash dhe 30 automjetesh, forcat meksikane arritën ta kapnin atë pa gjakderdhje.
"Operacioni u krye me saktësi, pa pasur nevojë të qëllohej asnjë e shtënë e vetme, pa viktima, lëndime apo dëme anësore", thuhej në një deklaratë.
Flores Silva ka urdhër-arreste në Meksikë për të qenë një nga nxitësit kryesorë të dhunës në vend. Ai gjithashtu përballet me një urdhër ekstradimi në SHBA për rolin e tij në prodhimin dhe trafikimin e narkotikëve.
Përmes llogarisë së tij X, ambasadori amerikan në Meksikë, Ronald Johnson, vlerësoi arrestimin e udhëheqësit kriminal.
"Arrestimi i Audias Flores Silva, 'El Jardinero', një udhëheqës kyç i CJNG-së së dhunshme, shënon një hap të rëndësishëm kundër atyre që përfitojnë nga fentanili dhe nxisin dhunën në komunitetet tona", shkroi ai.