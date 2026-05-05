Armenia dhe Franca nënshkruajnë deklaratë të përbashkët mbi partneritetin strategjik

Burç Eruygur
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Armenia dhe Franca nënshkruan sot një deklaratë të përbashkët që vendos partneritet strategjik midis dy vendeve gjatë një vizite shtetërore të presidentit francez, Emmanuel Macron në vendin e Kaukazit Jugor, transmeton Anadolu.
Marrëveshja u nënshkrua nga presidenti francez Macron dhe kryeministri armen, Nikol Pashinyan në një ceremoni nënshkrimi përpara një konference për media në kryeqytetin Jerevan, pasi të dy morën pjesë në forumin ndërkombëtar "Dialogu i Jerevanit 2026" më herët gjatë ditës.
Macron mbërriti për një vizitë shtetërore në Jerevan të hënën, ku mori pjesë edhe në samitin e 8-të të Komunitetit Politik Evropian të kryesuar nga Pashinyan.
Po atë ditë, Armenia nënshkroi një deklaratë të përbashkët me Mbretërinë e Bashkuar mbi një partneritet strategjik gjatë një takimi midis Pashinyanit dhe kryeministrit britanik Keir Starmer.