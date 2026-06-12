Ariana Grande kundërshton përdorimin e këngës së saj nga Shtëpia e Bardhë në një video për emigracionin

Merve Berker
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Këngëtarja amerikane Ariana Grande ka kritikuar administratën e presidentit Donald Trump pasi Shtëpia e Bardhë përdori një nga këngët e saj në një video të publikuar në rrjetet sociale, e cila nxirrte në pah operacionet për zbatimin e ligjeve të emigracionit, transmeton Anadolu.
Shtëpia e Bardhë këtë javë publikoi një video në TikTok që tregonte agjentë federalë duke arrestuar dhe prangosur individë si pjesë e fushatës së saj kundër emigracionit të paligjshëm, e shoqëruar me këngën ‘Bye’ të këngëtares.
Grande reagoi drejtpërdrejt në seksionin e komenteve të videos, duke shkruar: “Ju lutem, mos e përdorni kurrë muzikën time në lidhje me këto marrëzi barbare, çnjerëzore dhe të neveritshme”.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Abigail Jackson, mbrojti qëndrimin e administratës, duke theksuar: “Ajo që është vërtet barbare, çnjerëzore dhe e neveritshme janë emigrantët e paligjshëm kriminel që kanë plagosur dhe vrarë qytetarë të pafajshëm amerikanë”.
Kjo mosmarrëveshje është e fundit në një seri kundërshtimesh nga muzikantë lidhur me përdorimin e muzikës së tyre në mesazhe politike të lidhura me presidentin Trump.
Sipas CBC-së, artistë si Neil Young, John Fogerty, Phil Collins, grupi Panic! At The Disco, si dhe trashëgimtarët e Leonard Cohen, Tom Petty dhe Prince, kanë kundërshtuar përdorime të ngjashme të muzikës së tyre, ndërsa disa prej tyre kanë ndërmarrë edhe veprime ligjore.
Shtëpia e Bardhë dhe anëtarët e ekipit të komunikimit të Trumpit përdorin shpesh këngë të njohura në videot e rrjeteve sociale për të promovuar politikat dhe aktivitetet e administratës.