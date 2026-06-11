Araghchi në bisedën telefonike me kryediplomaten e BE-së: Sulmet amerikane e kanë bërë armëpushimin “joefektiv”

Şahin Demir
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Ministri i Punëve të Jashtme i Iranit, Abbas Araghchi, i ka thënë shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian (BE), Kaja Kallas, se sulmet e fundit amerikane ndaj Iranit e kanë bërë armëpushimin praktikisht joefektiv, si dhe e ka mbajtur Washingtonin përgjegjës për pasojat, transmeton Anadolu.
Gjatë një bisede telefonike, njofton Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit, të dy diskutuan zhvillimet më të fundit rajonale pas sulmeve amerikane ndaj objektivave në Iran.
Araghchi dënoi ashpër sulmet e fundit amerikane, duke i cilësuar ato si “një shkelje të qartë” të Kartës së OKB-së dhe të së drejtës ndërkombëtare.
Ai tha se sulmet kanë minuar armëpushimin dhe paralajmëroi se SHBA-ja do të mbajë përgjegjësi për çdo pasojë “të rrezikshme” që mund të rrjedhë nga përshkallëzimi.
Araghchi gjithashtu kritikoi atë që e përshkroi si heshtjen e shteteve anëtare të OKB-së ndaj sulmeve, duke paralajmëruar se mosveprimi i vazhdueshëm ndërkombëtar do të kontribuojë në rritjen e pasigurisë rajonale dhe globale.
Mediat iraniane raportuan më herët për shpërthime, aktivitet të mbrojtjes ajrore dhe sulme ajrore në pjesë të jugut të Iranit, përfshirë në Bandar Abbas, Minab, Jask, Qeshm dhe Sirik.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se forcat amerikane kishin ndërmarrë sulme shtesë “vetëmbrojtëse” kundër disa objektivave në Iran.
Ndërkohë, Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) thanë se 18 objektiva kryesore ushtarake amerikane ishin goditur në bazat ajrore Ali Al Salem dhe Ahmad Al Jaber në Kuvajt, bazën ajrore Sheikh Isa në Bahrein dhe një bazë që strehon avionë luftarakë amerikanë në Jordani.
Zhvillimet e fundit kanë rritur tensionet rajonale pas sulmeve amerikane në jug të Iranit dhe njoftimit të mëvonshëm të Teheranit se po mbyllte Ngushticën e Hormuzit për trafikun detar.