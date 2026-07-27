Arabia Saudite shkatërron disa dronë të nisur nga Iraku që synonin objektet e naftës në vend

Mohammad Sio
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Arabia Saudite tha se mbrojtja e saj ajrore ka kapur dhe shkatërruar disa dronë të lëshuar nga territori irakian, të cilët synonin objektet e naftës në mbretëri, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e Ministrisë së Mbrojtjes tha se dronët u rrëzuan gjatë orëve të fundit para se të arrinin në objektet e naftës në Provincën Lindore dhe në rajonin e Riadit.
Sulmet e tentuara nisën nga territori irakian dhe u kryen nga "milicë terroristë të mbështetura nga Irani", thuhet në deklaratë.
"Arabia Saudite rezervon të drejtën e saj legjitime për të mbrojtur veten, territorin e saj dhe infrastrukturën kritike, si dhe ruan të drejtën për t'u përgjigjur në kohën dhe vendin e përshtatshëm", tha ministria.
Deri tani, nuk ka pasur asnjë koment nga Iraku për deklaratën saudite.
Incidenti vjen pavarësisht një qetësimi të kohëve të fundit në shkëmbimet e drejtpërdrejta ushtarake mes SHBA-së dhe Iranit.
Të dielën, një zëdhënës ushtarak iranian tha se Teherani ndaloi operacionet e tij ushtarake pasi SHBA-ja kishte ndaluar sulmet e saj ndaj Iranit gjatë dy ditëve të fundit.
Sipas Axios, presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi ushtrinë të pezullojë sulmet e mëtejshme ndaj Iranit pas pothuajse dy javësh sulmesh të përditshme.
Tensionet mes SHBA-së dhe Iranit janë intensifikuar javët e fundit, me Washingtonin që ka kryer sulme ndaj Iranit dhe Teheranin që është përgjigjur duke synuar ato që i quajti objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në vende të ndryshme në të gjithë rajonin.