Arabia Saudite përdor dronë dhe inteligjencë artificiale për të rritur sigurinë gjatë Haxhit 2026

Rania R.a. Abushamala
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Autoritetet saudite po vendosin dronë, inteligjencë artificiale dhe teknologji të avancuara mbikëqyrjeje gjatë sezonit të Haxhit 2026 për të monitoruar turmat, për të zbuluar shkeljet dhe për të parandaluar hyrjen e paautorizuar në vendet e shenjta, transmeton Anadolu.
Gazeta saudite "Okaz" tha se teknologjitë janë pjesë e një sistemi të integruar sigurie dhe organizimi që synon të sigurojë sigurinë e miliona pelegrinëve që mblidhen çdo vit në vendet e shenjta.
Autoritetet saudite po përdorin dronë për të gjurmuar dhe kapur shkelësit e rregulloreve të Haxhit, së bashku me avionë me krahë fiks të ngarkuar me monitorimin e përpjekjeve të hyrjes së paligjshme në vendet e shenjta nën sloganin "Asnjë Haxh pa leje", sipas raportit.
Gazeta tha se dronët ndihmojnë forcat e sigurisë të monitorojnë zona të mëdha shpejt dhe me efikasitet, duke u lejuar ekipeve në terren të marrin njoftime të menjëhershme në lidhje me lëvizjet e dyshimta dhe përpjekjet e infiltrimit.
Sistemi gjithashtu përfshin rrjete mbikëqyrjeje inteligjente, kamera me rezolucion të lartë dhe pajisje imazherie termike.
Autoritetet po mbështeten gjithashtu në sistemet e analizës së turmës të mundësuara nga inteligjenca artificiale për të parashikuar mbingarkesën para se të ndodhë dhe për t'i ridrejtuar pelegrinët larg rrugëve të mbipopulluara, ndërsa teknologjia e njohjes së fytyrës po përdoret për të identifikuar individët dhe për të forcuar masat e sigurisë.
Pelegrinazhi i Haxhit është shtylla e pestë e besimit islam, një ritual që duhet të kryhet nga të gjithë muslimanët nëse kanë mundësi financiare, të paktën një herë në jetën e tyre.