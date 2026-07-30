Arabia Saudite organizon takim ndërkombëtar për të krijuar aleancë shumëkombëshe të mbrojtjes detare në Bab al-Mandab

Şahin Demir
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Arabia Saudite tha të enjten se ka organizuar një takim ndërkombëtar në Riad për të përmbyllur krijimin e një aleance shumëkombëshe të mbrojtjes detare, që synon ruajtjen e lirisë së lundrimit në Detin e Kuq dhe ngushticën Bab el-Mandeb, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria saudite e Mbrojtjes tha se në takim morën pjesë shefat e shtabeve dhe përfaqësues nga 43 vende, si dhe një delegacion nga Bashkimi Evropian, për të diskutuar mënyrat e rritjes së sigurisë së rrugëve ndërkombëtare detare dhe kundërvënien ndaj kërcënimeve ndaj lundrimit dhe tregtisë globale.
Ajo tha se në takim u trajtuan kërcënimet në rritje ndaj sigurisë detare, përfshirë sigurinë e anijeve tregtare, cisternave të naftës dhe infrastrukturës detare. Gjithashtu u shqyrtuan mënyrat për forcimin e bashkëpunimit shumëpalësh në fushën e mbrojtjes për mbrojtjen e zinxhirëve të furnizimit dhe ekonomisë globale.
Pjesëmarrësit diskutuan gjithashtu projektkartën e aleancës, strukturën e saj organizative, marrëveshjet për komandën dhe kontrollin, si dhe mekanizmat e ardhshëm operacionalë, tha ministria.
“Kjo synon krijimin e një kuadri institucional efektiv për bashkëpunim në përballjen me kërcënimet e përbashkëta detare në zona përfshirë ngushticën Bab el-Mandeb, Detin e Kuq dhe Gjirin e Adenit”, shtoi ajo.
Ministria tha se pjesëmarrësit arritën mirëkuptime për përfundimin e procedurave të krijimit të aleancës, përfshirë hartimin përfundimtar të kartës së aleancës dhe përfundimin e strukturave të nevojshme organizative dhe marrëveshjeve teknike, duke i hapur rrugën nisjes së aleancës dhe fillimit të operacioneve të saj.
“Aleanca përfaqëson një nismë ndërkombëtare të mbrojtjes e hapur për të gjitha vendet që dëshirojnë t’i bashkohen dhe synon të mbrojë lirinë e lundrimit dhe tregtinë globale, si dhe të forcojë sigurinë dhe stabilitetin rajonal e ndërkombëtar përballë kërcënimeve që synojnë rrugët ndërkombëtare detare”, thuhet në deklaratë.
Sipas njoftimit, 14 vende kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët në përfundim të takimit, “duke shprehur mbështetjen e tyre për aleancën, përfshirë Arabinë Saudite, Kuvajtin, Bahrejnin, Katarin, Jordaninë, Egjiptin, Pakistanin, Turqinë, Xhibutin, Somalinë, Bangladeshin, Jemenin dhe Komoret”.
“Dera mbetet e hapur për vendet e tjera që dëshirojnë t’i bashkohen pasi të përfundojnë procedurat e tyre kombëtare”, tha ministria.
Kjo lëvizje vjen në një kohë kur kërcënimet ndaj transportit tregtar në Detin e Kuq janë rritur, pasi grupi Huthi i Jemenit, i mbështetur nga Irani, shpalli më 20 korrik atë që e quajti bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite dhe më pas mori përsipër sulme ndaj anijeve të lidhura me Arabinë Saudite. Riadi është zotuar të mbrojë trafikun detar dhe t’u përgjigjet kërcënimeve ndaj lundrimit ndërkombëtar.