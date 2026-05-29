Arabia Saudite njofton përfundimin e sezonit të Haxhit me mbi 1.7 milion pelegrinë në vitin 2026

Rania R.a. Abushamala
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Arabia Saudite ka njoftuar përfundimin me sukses të sezonit të këtij viti të Haxhit, duke deklaruar se një sistem i integruar sigurie, organizimi dhe shërbimesh u mundësoi pelegrinëve të kryenin ritualet me lehtësi dhe qetësi, transmeton Anadolu.
Njoftimi u bë nga princi Saud bin Mishal bin Abdulaziz, zv/guvernator i rajonit të Mekës dhe zv/kryetar i Komitetit të Përhershëm për Haxhin dhe Umren, në një deklaratë televizive në prag të përfundimit të pelegrinazhit vjetor.
Princi Saud tha se sezoni i Haxhit 2026/1447 dëshmoi “një sistem të integruar sigurie, organizimi dhe shërbimesh” që u lejoi pelegrinëve të kryenin ritualet në mënyrë të qetë dhe të sigurt.
Ai theksoi se suksesi i Haxhit nuk shënon fundin e punës, por fillimin e përgjegjësive të reja, duke riafirmuar angazhimin e Arabisë Saudite për të ruajtur rolin e saj në shërbim të Islamit dhe muslimanëve.
Të martën, Autoriteti i Përgjithshëm i Statistikave i Arabisë Saudite tha se numri total i pelegrinëve këtë sezon arriti në 1.707.301, përfshirë 1.546.655 pelegrinë nga jashtë vendit që përfaqësonin 165 kombësi. 160.646 pelegrinë të tjerë kryen Haxhin brenda Arabisë Saudite.
Totali e tejkaloi shifrën e vitit të kaluar prej 1.673.230 pelegrinësh, por mbeti nën më shumë se 1.83 milion pelegrinë të regjistruar në vitin 2024. Sezoni vjetor i Haxhit përfundon të shtunën.
Ritualet e Haxhit nisën zyrtarisht të hënën me mbërritjen e pelegrinëve në Mina, në perëndim të Arabisë Saudite, mes shërbimeve dhe masave të gjera të sigurisë për lehtësimin e pelegrinazhit.
Sezoni gjashtëditor i Haxhit përfshin qëndrimin në Arafat të martën, netët në Muzdelife, gurëzimin simbolik të shejtanit dhe tavafin e lamtumirës në Xhaminë e Madhe në Mekë.