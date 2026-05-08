Arabia Saudite mohon se ka lejuar përdorimin e hapësirës ajrore për operacione ushtarake sulmuese

Rania R.a. Abushamala
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Arabia Saudite mohoi se lejoi përdorimin e hapësirës së saj ajrore për operacione ushtarake sulmuese, mes tensioneve rajonale të lidhura me luftën që përfshin SHBA-në, Izraelin dhe Iranin, transmeton Anadolu.
Riadi po kërkon qetësim dhe mbështet përpjekjet e ndërmjetësimit pakistanez që synojnë arritjen e një marrëveshjeje për t'i dhënë fund luftës midis Washingtonit dhe Teheranit, tha një burim saudit për transmetuesin Al Arabiya.
“Mbretëria nuk lejoi përdorimin e hapësirës së saj ajrore për të mbështetur operacionet ushtarake sulmuese.
“Ka palë që përpiqen të japin një imazh të gabuar të pozicionit të Arabisë Saudite për arsye të dyshimta”, tha burimi.
Komentet erdhën pasi "Wall Street Journal" raportoi të enjten se Arabia Saudite dhe Kuvajti kishin hequr kufizimet për përdorimin e bazave dhe hapësirës së tyre ajrore nga ushtria amerikane, të cilat u vendosën pas nisjes së një operacioni amerikan që synonte rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Duke cituar zyrtarë amerikanë dhe sauditë, në lajm thuhet se administrata Trump po përgatitej të rifillonte operacionet e shoqërimit detar për anijet tregtare që kalonin nëpër Ngushticën e Hormuzit me mbështetje detare dhe ajrore amerikane, pasi misioni u ndërpre përkohësisht në fillim të kësaj jave.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar ndjeshëm që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje iraniane kundër Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, megjithëse negociatat në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të përhershme. Trump më vonë njoftoi një zgjatje të armëpushimit pa vendosur një afat.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbajtur një bllokadë detare që synonte trafikun detar iranian në ngushticë që nga 13 prilli.
Trump tha të martën se ushtria amerikane do të ndalonte përkohësisht "Projektin Liri", të nisur për të rivendosur lirinë e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit, duke e mbajtur bllokadën amerikane "në fuqi dhe efekt të plotë".