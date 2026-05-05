Arabia Saudite kërkon përmbajtje dhe mbështetje për ndërmjetësimin drejt zgjidhjes SHBA-Iran

Serdar Dincel
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Arabia Saudite i bëri thirrje të gjitha palëve që të tregojnë përmbajtje dhe të mbështesin përpjekjet e ndërmjetësimit të udhëhequra nga Pakistani për të arritur një zgjidhje politike midis Iranit dhe SHBA-së mes tensioneve të vazhdueshme rajonale, transmeton Anadolu.
"Arabia Saudite bën thirrje për ulje të tensionit, përmbajtje dhe mbështetje për ndërmjetësimin pakistanez dhe përpjekjet diplomatike për të arritur një zgjidhje politike që parandalon rrëshqitjen e rajonit në tension dhe paqëndrueshmëri të mëtejshme, gjë që nuk do t'u shërbente interesave të rajonit dhe botës", tha Ministria e Jashtme në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Duke shprehur shqetësim në lidhje me "përshkallëzimin aktual ushtarak në rajon", ministria bëri thirrje për rivendosjen e lundrimit detar në Ngushticën e Hormuzit në gjendjen e tij para luftës.
Riadi "bën thirrje për sigurimin e kalimit të sigurt të anijeve pa kufizime", shtoi ajo.
Deklarata erdhi ndërsa situata u përshkallëzua në Gjirin Persik të hënën, me Emiratet e Bashkuara Arabe që akuzuan Iranin për lëshimin e 15 raketave dhe katër dronëve në territorin e saj, dhe Teheranin që pretendoi se qëlloi të shtëna paralajmëruese pasi shkatërruesit amerikanë që vepronin pranë Ngushticës së Hormuzit injoruan alarmet fillestare.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump pa një afat të caktuar.