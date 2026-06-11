Arabia Saudite dënon "sulmet e përsëritura" iraniane ndaj Jordanisë, Bahreinit dhe Kuvajtit

Şahin Demir
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Arabia Saudite dënoi sot sulmet e "përsëritura" iraniane që shënjestrojnë Jordaninë, Bahreinin dhe Kuvajtin, duke paralajmëruar se shkeljet e vazhdueshme të sovranitetit të shteteve fqinje do të rrisin më tej tensionet në rajon, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme saudite denoncoi sulmet kundër tre vendeve dhe përsëriti refuzimin e Mbretërisë ndaj veprimeve që kërcënojnë stabilitetin rajonal. Ajo paralajmëron se sulmet e vazhdueshme ndaj sovranitetit të vendeve fqinje rrezikojnë të përkeqësojnë situatën tashmë të tensionuar në rajon.
Riadi bën thirrje për përmbajtje, duke shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm dhe duke i dhënë përparësi përpjekjeve diplomatike për zgjidhjen e krizës aktuale. Ai kërkoi vazhdimin e negociatave të ndërmjetësuara nga Pakistani dhe të mbështetura nga Katari, duke thënë se bisedimet ofrojnë rrugë drejt parandalimit të një kthimi në luftë.
Sipas deklaratës, rifillimi i përpjekjeve diplomatike do të ndihmojë në rivendosjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe do të kontribuojë në paqen dhe sigurinë globale.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) deklaroi sot se 18 objektiva kryesore ushtarake amerikane u goditën në bazat ajrore "Ali Al Salem" dhe "Ahmad Al Jaber" në Kuvajt dhe bazën ajrore "Sheikh Isa" në Bahrein si dhe një bazë që strehon avionë luftarakë amerikanë në Jordani.
Zhvillimet erdhën mes tensioneve që po përshkallëzohen me shpejtësi pas sulmeve të SHBA-së në jug të Iranit dhe njoftimit pasues të Teheranit se po mbyllte Ngushticën e Hormuzit për trafikun detar.