Aplikantët për kartë jeshile në SHBA përballen me pengesa për shkak të pikëpamjeve të tyre politike mbi Izraelin

Darren Lyn
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Administrata e presidentit amerikan, Donald Trump, po shton udhëzime të reja në procesin e aplikimit për kartë jeshile për t'u mohuar emigrantëve që kërkojnë status të përhershëm të qëndrimit në SHBA nëse shprehin pikëpamje politike anti-amerikane, anti-izraelite ose pro-palestineze, transmeton Anadolu.
Udhëzimet e reja përcaktojnë se emigrantëve tani mund t'u mohohet një kartë jeshile për shprehjen e mendimeve politike, siç është pjesëmarrja në tubime pro-palestineze, postimi i kritikave ndaj Izraelit në mediat sociale dhe përdhosja e flamurit amerikan, sipas materialeve të brendshme të trajnimit të Departamentit të Sigurisë Kombëtare të shqyrtuara nga New York Times.
Dokumentet e reja ndjekin direktivën e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, nga gushti i kaluar për të hetuar aplikantët e kartës jeshile për pikëpamje "anti-amerikane" dhe "antisemite", të cilat përfshijnë kritikat ndaj Izraelit si një "faktor potencialisht skualifikues" për miratim.
Materialet e trajnimit të shikuara nga New York Times përmendin një postim në mediat sociale si një shembull të fjalimit të dyshimtë. Postimi thotë, "Ndalo terrorin izraelit në Palestinë" dhe tregon flamurin izraelit të kryqëzuar. Zyrtarët e imigracionit në SHBA morën materialet e reja muajin e kaluar përmes Shërbimeve të Shtetësisë dhe Imigracionit në SHBA (USCIS), e cila është një ndarje e Departamentit të Sigurisë Kombëtare që merret me aplikimet për karta jeshile dhe forma të tjera të statusit ligjor.
Një kartë jeshile, e njohur edhe si kartë rezidenti e përhershme, u lejon shtetasve të huaj të jetojnë dhe punojnë përgjithmonë në SHBA. Udhëzimet për të drejtën për t'u pranuar më parë kanë përfshirë mungesën e të kaluarës kriminale dhe respektimin e rregullave të hyrjes dhe jetesës në SHBA bazuar në familje ose punësim në vend ose për ata që kërkojnë azil politik nga atdheu i tyre.
Udhëzimet e reja të USCIS të ekspozuara nga New York Times tregojnë se sa shpejt është transformuar sistemi i verifikimit të kartës jeshile nën administratën Trump për të lehtësuar direktivën e tij për deportimin masiv të emigrantëve pa dokumente ose të paligjshëm.
Agjencia gjithashtu ka punuar për mënyra për t'i hequr amerikanëve të natyralizuar shtetësinë e tyre, dhe administrata Trump ka punësuar agjentë federalë të armatosur për të hetuar krimet e imigracionit.