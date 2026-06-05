Anulohet vizita e kreut të mbrojtjes së BE-së në një kompani armësh belge mes protestës pro-palestineze

Şeyma Erkul Dayanç
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Një vizitë e planifikuar e Komisionerit Evropian për Mbrojtjen, Andrius Kubilius, në kompaninë belge të mbrojtjes Thales Belgium është anuluar, pasi autoritetet deklaruan se nuk mund të garantonin sigurinë e tij për shkak të një proteste pro-palestineze, transmeton Anadolu.
“Komisioni Evropian u detyrua ta anulojë vizitën sepse autoritetet lokale belge nuk mund të garantonin sigurinë e komisionerit”, tha një zëdhënës i Komisionit sipas agjencisë Belga.
Kubilius duhej të vizitonte objektin në Herstal së bashku me kryeministrin e Vallonisë, Adrien Dolimont.
Autoritetet lokale thanë se ishin informuar vetëm dy ditë më parë për vizitën dhe nuk arritën të vendosnin mjaftueshëm masa sigurie në kohë, duke përmendur rrezikun e demonstratave më të mëdha.
Kryetari i bashkisë së Herstalit, Frederic Daerden, e quajti anulimin në moment të fundit një vendim “të mençur”, duke iu referuar shqetësimeve për rendin publik.
Protesta u organizua nga aktivistë pro-palestinezë dhe grupe për të drejtat e njeriut, të cilët kanë vënë në pikëpyetje politikën e Vallonisë për transitin e pajisjeve ushtarake drejt Izraelit.
Një takim i ri mes Komisionit Evropian dhe Thales Belgium pritet të zhvillohet në Bruksel në një datë të mëvonshme.