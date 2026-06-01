Anulohet udhëtimi i ministres gjermane në Liban për shkak të përshkallëzimit ushtarak izraelit

Oliver Towfigh Nia
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Ministrja gjermane e Zhvillimit, Reem Alabali Radovan u detyrua të anulonte një vizitë të planifikuar sot në Liban, pasi avioni i saj ndërpreu afrimin e tij drejt Bejrutit për shkak të përshkallëzimit të fundit ushtarak izraelit, transmeton Anadolu.
"Udhëtimi për në Bejrut u desh të anulohej gjatë afrimit (të aeroplanit). Ky vendim u mor për arsye ushtarake bazuar në një vlerësim të vazhdueshëm të zhvillimeve në situatën që po përkeqësohet me shpejtësi në Bejrut", citoi transmetuesi privat "n-tv" Ministrinë e Zhvillimit në Berlin.
Sipas lajmeve, avioni qeveritar u ul në Larnaca, Qipro, të hënën pasdite. Nga atje, ishte planifikuar të kthehej në Berlin. Më tej u raportua se situata në terren kishte marrë një kthesë dramatike për keq.
Situata në Liban vazhdon të përkeqësohet ndërsa forcat tokësore izraelite përparojnë më thellë në vend dhe sulme të mëtejshme në zonën e Bejrutit duken të afërta.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi sulme të planifikuara në periferitë jugore të Bejrutit, duke bërë që shumë banorë të largoheshin.
Ministrja gjermane kishte planifikuar të vlerësonte ndikimin e konfliktit midis Izraelit dhe Hezbollahut gjatë vizitës së saj dy-ditore në Liban. Ajo planifikoi të udhëtonte me ministrin norvegjez të Zhvillimit, Asmund Grover Aukrust.
Gjithashtu ishin planifikuar takime me presidentin libanez Joseph Aoun, ministren e Çështjeve Sociale Haneen Sayed, e cila është përgjegjëse për koordinimin e krizave në vend dhe ministren e Arsimit, Rima Karami. Diskutimet pritej të përqendroheshin pjesërisht në situatën e personave të zhvendosur brenda vendit në Liban.