Anulohet seanca gjyqësore ndaj Netanyahut në gjyqin për korrupsion

Serdar Dincel
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Dëshmia e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në gjyqin për korrupsion, e planifikuar për sot, u anulua pasi gjykata mori një komunikim të pazbuluar gjatë natës nga avokati i tij, raportuan mediat izraelite, transmeton Anadolu.
Seanca dëgjimore nuk do të zhvillohet "pas një përditësimi të marrë nga avokati Amit Hadad gjatë natës", raportoi "i24 News", duke cituar një deklaratë të gjykatës.
"Nuk ka detaje shtesë në këtë fazë", tha gjykata. Më 28 prill, Netanyahu u paraqit para Gjykatës së Qarkut të Tel Avivit për herë të 81-të, duke shënuar paraqitjen e tij të parë që kur Izraeli dhe SHBA-ja filluan luftën e tyre kundër Iranit më 28 shkurt.
Netanyahu përballet me akuza për korrupsion, ryshfet dhe shkelje të besimit në tre raste për të cilat u ngritën aktakuza në vitin 2019.
Çështjet e gjata prej vitesh janë vonuar nga sulmi i Izraelit në Gaza që nga tetori 2023 si dhe nga sulmet e tij ndaj Libanit, Iranit dhe vendeve të tjera. Kritikët thonë se Netanyahu po i zvarrit konfliktet qëllimisht, duke nxitur dhe shfrytëzuar në mënyrë cinike frikën e sigurisë për t'i shpëtuar përgjegjësisë për krimet e tij.
Një rast përfshin akuzat se Netanyahu dhe anëtarët e familjes së tij morën dhurata të shtrenjta nga biznesmenë të pasur në këmbim të favoreve.
Përveç akuzave për korrupsion, Netanyahu kërkohet edhe nga Gjykata Ndërkombëtare Penale që nga viti 2024 për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza. Izraeli vrau më shumë se 72 mijë palestinezë në enklavë gjatë një periudhe dyvjeçare duke filluar nga tetori 2023.
Një armëpushim u arrit në tetor 2025, por Izraeli vazhdoi shkeljet.