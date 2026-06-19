Anulohen bisedimet e planifikuara për sot mes SHBA-së dhe Iranit në Zvicër

İlayda Çakırtekin, Beyza Binnur Dönmez
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Ministria e Jashtme e Zvicrës njoftoi se janë anuluar bisedimet mes SHBA-së dhe Iranit të planifikuara për sot, transmeton Anadolu.
"Diskutimet në Burgenstock nuk do të zhvillohet siç ishte planifikuar për sot", njoftoi ministria në një deklaratë duke theksuar se "Rrjedhimisht, takimi i njoftuar dje është anuluar".
Deklarata erdhi menjëherë pasi Shtëpia e Bardhë njoftoi se zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance nuk do të niset për në Zvicër të enjten, pasi detajet logjistike për bisedimet e pritura teknike me Iranin mbeten të pazgjidhura.
Të mërkurën në mbrëmje, presidenti i SHBA-së Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian nënshkruan në formë elektronike "Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit", i cili synon të hapë rrugën për përfundimin e luftës së nisur nga Washingtoni dhe Tel Avivi kundër Iranit më 28 shkurt.
Sipas kushteve të marrëveshjes, Irani do të rihapë menjëherë Ngushticën e Hormuzit, e cila është strategjikisht jetësore ndërsa SHBA-ja do të heq bllokadën detare, sipas kryeministrit pakistanez Shehbaz Sharif, i cili gjithashtu nënshkroi dokumentin si ndërmjetës.