Antalya, fushat e grurit shndërrohen në "fusha me qilim"
Në Doshemealti, i njohur për qilimat e tij të punuar me dorë, të endura në vegjë origjinale me ngjyra rrënjësh të marra nga bimët, ka një aktivitet tjetër në fusha pas korrjes
Süleyman Elcin
28 qershor 2026•Përditësim: 28 qershor 2026
photo: Orhan Çiçek / AA
Antalya
Qilimat e punuar me dorë, të mbledhura një nga një nga rajone të ndryshme të Turqisë, filluan të shtrohen në arat e lira pas korrjes së grurit në zonat rurale të Antalyas, raporton Anadolu.
Në Doshemealti, i njohur për qilimat e tij të punuar me dorë, të endura në vegjë origjinale me ngjyra rrënjësh të marra nga bimët, ka një aktivitet tjetër në fusha pas korrjes.
Qilimat me ngjyra, të endura me dorë, të sjella nga rajone të ndryshme të Anadollit, lahen dhe thahen në objektet e rrethit dhe më pas i nënshtrohen mirëmbajtjes dhe riparimit.
Qilimat janë shtruar në arat me grurë, korrja e të cilave ka përfunduar, në mënyrë që ngjyrat e tyre të ndryshojnë në një ton më pastel me rrezet e diellit.
Qilimat që mbahen në klimën e nxehtë të Antalyas gjatë gjithë verës dhe kthehen periodikisht, sigurohen që të përfitojnë njëlloj nga dielli.
"Ne synojmë të pastelizojmë ngjyrat e gjalla të tapeteve"
Ajshe Akbaba, menaxherja në terren e kompanisë që tregton qilima të punuar me dorë, tha për Anadolu se qilimit qëndruan të shtrirë në arë për rreth 3 muaj.
Duke thënë se ata vijnë në fushë çdo mëngjes dhe fillojnë të shtrojnë qilimat, Akbaba tha: "Ne synojmë të pastelizojmë ngjyrat e gjalla të qilimave. Për më tepër, duke qenë se ato janë nën diell, insekti i quajtur molë nuk mund të dëmtojë qilimat. Të gjithë janë qilima të çmuar. Shumica e tapeteve të endura me dorë".
Ajo ka theksuar se ata filluan të presin shumë vizitorë kur qilimat filluan të shtroheshin në fusha.
"Tërheq interes të madh nga jashtë"
Nedim Turan, pronar i një kompanie tregtare qilimash në Stamboll, deklaroi se qilimat që mblodhi nga pjesë të ndryshme të Anadollit i solli në zonë dhe ia dha kompanisë këtu për t'i shtruar në ara.
Duke thënë se qilimat u mbajtën në fusha për rreth 3 muaj, Turan tha: “Në shtator mbledhim qilimat këtu dhe i çojmë në dyqanin tonë në Stamboll. Prej andej i dërgojmë te entuziastët jashtë vendit. Ata tërheqin vëmendjen më të madhe nga SHBA-ja, Anglia, Austria, Suedia, Norvegjia dhe Gjermania”, tha ai.
Ayse Yonga, e cila erdhi nga Adana për të bërë fotografi, tha se fushat e qilimave i sheh si një nga vlerat e rëndësishme kulturore të Turqisë.
Duke thënë se imazhet shumëngjyrëshe në fusha i bënë përshtypje, Yonga tha: “Bërja e fotove këtu më bëri shumë të lumtur. M'u kujtuan ditët e vjetra. Besoj se fotot që do të ndaj në llogarinë time në rrjetet sociale do të tërheqin vëmendje të madhe”, tha ai.
Antalya, fushat e grurit shndërrohen në "fusha me qilim"