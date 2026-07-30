Anketë: Besimi i gjermanëve ndaj qeverisë bie në nivelin më të ulët historik

Oliver Towfigh Nia
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Besimi i gjermanëve ndaj qeverisë së tyre ka rënë në nivelin më të ulët të regjistruar ndonjëherë, sipas një ankete të opinionit publik, transmeto Anadolu.
Vetëm 17 për qind e të anketuarve besojnë se qeveria është në gjendje të përmbushë përgjegjësitë e saj, krahasuar me 23, 25 dhe 27 për qind në vitet e mëparshme, sipas anketës së porositur nga sindikata e nëpunësve civilë dbb.
Rreth 79 për qind e qytetarëve besojnë se qeveria është e tejngarkuar nga numri i madh i detyrave dhe problemeve me të cilat përballet.
Nëpunësit civilë, si dhe mbështetësit e CDU/CSU-së, Partisë Socialdemokrate, që janë pjesë e koalicionit qeverisës, dhe Partisë së Gjelbër në opozitë, shprehën një nivel disi më të lartë besimi në aftësinë e qeverisë për të vepruar.
Ndërkohë, mbështetësit e partisë së ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) shprehën besim më të ulët.
Anketa u realizua nga Instituti Forsa, një prej kompanive kryesore të sondazheve në Gjermani.
Duke reaguar ndaj rezultateve të anketës, presidenti i dbb-së, Volker Geyer, i cilësoi ato si "një katastrofë dhe një kambanë alarmi".
Geyer bëri thirrje për reforma që do të kenë ndikim pozitiv në jetën e qytetarëve, "që gjenerojnë rritje ekonomike, forcojnë sistemet e mirëqenies sociale dhe sigurojnë që qeveria të funksionojë sërish më mirë".
Kancelari Friedrich Merz riorganizoi postet e larta përpara zgjedhjeve të rëndësishme rajonale.
Merz mori detyrën më pak se 15 muaj më parë, duke premtuar se do të ringjallte ekonominë gjermane pas vitesh stagnimi.
Megjithatë, rimëkëmbja ka qenë e ngadaltë dhe qeveria e koalicionit e bllokut të qendrës së djathtë të Merzit dhe Socialdemokratëve të qendrës së majtë ende nuk ka arritur t'i bindë votuesit se mund të japë rezultate.