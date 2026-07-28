Anije-cisternë me acid sulfurik merr flakë në brigjet jugore të Norvegjisë

İlayda Çakırtekin
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Një anije-cisternë që transportonte acid sulfurik mori flakë në brigjet e komunës Hvaler në jug të Norvegjisë, sipas transmetuesit NRK, transmeton Anadolu.
Policia konfirmoi se një zjarr i ngjashëm me shpërthim ndodhi në bordin e anijes-cisternë 120 metra të gjatë që transportonte acid sulfurik.
Nuk u raportua rrjedhje, ndërsa operacionet e shpëtimit dhe shuarjes së zjarrit ishin duke vazhduar.
Sipas policisë, të 15 anëtarët e ekuipazhit u gjetën.
Anija, e quajtur Bergstraum, është në pronësi të kompanisë së transportit detar Utkilen.
"Prioritetet tona të menjëhershme janë siguria e të gjithë personave në bord, mbrojtja e anijes dhe e mjedisit përreth", tha Utkilen në një njoftim për shtyp.
Ndërsa shkaku i incidentit mbetet i panjohur, kompania rikonfirmoi se ekuipazhi në bord po punon për të marrë kontrollin e plotë të situatës.