Anija turistike me Hantavirus kthehet në Holandë për karantinë dhe pastrim të thellë

Aysu Biçer
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Një anije turistike e lidhur me një shpërthim të hantavirusit vdekjeprurës të Andeve ka mbërritur në Holandë, ku autoritetet shëndetësore kanë filluar operacionet e karantinës dhe pastrimit, transmeton Anadolu.
Sipas mediave lokale, anija "Hondius" u ankorua në portin e Roterdamit, i cili është caktuar si porti holandez i karantinës për sëmundjet infektive në anije. Mediat ndërkombëtare u mblodhën për të parë mbërritjen e anijes.
Transmetuesi holandez NOS raportoi se 23 anëtarë të huaj të ekuipazhit janë vendosur në kabina të përkohshme në një zonë të rrethuar të portit. Ata mund të qëndrojnë në karantinë deri më 18 qershor nëse nuk mund të kthehen në vendet e tyre të origjinës. Anëtarët e ekuipazhit janë nga Filipinet, Ukraina, Rusia dhe Polonia.
Dy anëtarë holandezë të ekuipazhit do të karantinohen në shtëpi. Një mjek dhe një infermiere holandeze udhëtuan me anijen gjatë udhëtimit të saj të fundit për në Holandë.
Pasagjerët do të testohen përsëri pas mbërritjes, megjithëse askush që ndodhet aktualisht në bord nuk tregon simptoma. Trupi i një pasagjeri gjerman që vdiq javën e kaluar mbetet gjithashtu në anije.
Një kompani e specializuar pastrimi do të dezinfektojë anijen. Procesi pritet të zgjasë rreth një javë. Punëtorët do të heqin shtratin, do të pastrojnë të gjitha sipërfaqet me dorë dhe do të spërkasin dezinfektues në të gjithë anijen.
Shpërthimi filloi në fund të prillit ndërsa anija "Hondius" mbante rreth 150 pasagjerë dhe ekuipazh nga pothuajse 30 vende. Një çift holandez dhe një grua gjermane janë tre pasagjerët që vdiqën për shkak të virusit.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 11 raste ishin raportuar deri më 13 maj, përfshirë tetë infeksione të konfirmuara.
Hantavirusi i Andeve përhapet kryesisht përmes kontaktit me jashtëqitjet e brejtësve. Ndryshe nga koronavirusi, ai nuk përhapet lehtë midis njerëzve dhe zakonisht kërkon kontakt të ngushtë të zgjatur.