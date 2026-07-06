Analisti ushtarak gjerman paralajmëron për thellimin e përçarjes SHBA-Evropë brenda NATO-s

Oliver Towfigh Nia
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Një analist i lartë ushtarak gjerman paralajmëroi sot për një tjetërsim politik dhe ushtarak në rritje brenda NATO-s në prag të samitit të aleancës këtë javë në kryeqytetin turk, Ankara.
“Nuk është e qartë nëse NATO është në prag të kolapsit apo jo, sepse askush nuk e di për momentin se si do të veprojë SHBA-ja në të ardhmen. Nuk bëhet fjalë për një tërheqje formale të SHBA-së nga NATO, por administrata e Trumpit po bën gjithçka që mundet për të dobësuar NATO-n administrativisht dhe NATO duhet të gjejë mënyrë për ta kompensuar këtë shpejt në një farë mënyre”, tha Thomas Wiegold për Anadolu.
“Nëse pyet zyrtarët ushtarakë, të gjithë pretendojnë se gjërat po shkojnë mirë në nivelin ushtarak, por qartësisht jo në nivelin politik. Megjithatë, incidenti më i fundit - domethënë, zëvendësimi i gjeneralit komandues të Ushtrisë Amerikane për Evropën më 2 korrik tregon se bashkëpunimi nuk po ecën më aq mirë edhe në nivelin ushtarak”, shtoi ai.
- Prioritetet e Evropës për Samitin e Ankarasë
Wiegold tha se fokusi kryesor i Samitit të NATO-s në Ankara do të jetë "çështja se si mund të organizohet mbrojtja evropiane pavarësisht se SHBA-ja po i pakëson përpjekjet e saj dhe si ose çfarë mund të bëjnë evropianët për ta mbajtur SHBA-në në bord për pak kohë më gjatë".
Shtylla evropiane e NATO-s "mund të forcohet nga evropianët që bëjnë çmos për të ndërtuar dhe zëvendësuar vetë aftësitë që pritet të hiqen gradualisht nga SHBA-ja. Kjo nuk do të ndodhë shumë shpejt në disa fusha, dhe, siç thotë gjithmonë ministri gjerman i mbrojtjes, do të varet nga ekzistenca e një plani të koordinuar", tha ai,
"Me fjalë të tjera, SHBA-ja duhet të specifikojë se çfarë synon të zvogëlojnë dhe kur evropianët duhet të specifikojnë se si synojnë t'i krijojnë vetë këto aftësi dhe kur, në mënyrë që të dyja të mund të koordinohen", shtoi analisti.
- Gjermania sinjalizon gatishmëri për të marrë përsipër përgjegjësi më të mëdha
Mes pasigurisë së vazhdueshme në lidhje me detajet e tërheqjes së trupave amerikane në Evropë, Berlini thotë se është i përgatitur të marrë përsipër përgjegjësi më të mëdha brenda NATO-s, duke premtuar rritje të ndjeshme të shpenzimeve ushtarake dhe zhvillimin e aftësive të reja ushtarake.
Zyrtarët gjermanë thonë se në Samitin në Ankara, kancelari gjerman Friedrich Merz dhe udhëheqës të tjerë evropianë do të riafirmojnë angazhimin e tyre për një NATO më të fortë dhe më evropiane si dhe objektivat e reja të shpenzimeve të mbrojtjes të aleancës.
Sipas një zyrtari të lartë të kancelarisë gjermane, i cili foli në kushte anonimiteti të hënën, "gjatë 12 muajve të fundit, vetëm aleatët evropianë kanë rritur shpenzimet e tyre të mbrojtjes me më shumë se 100 miliardë euro".
"Që atëherë, Gjermania ka rritur shpenzimet e saj të mbrojtjes me rreth 25 miliardë euro, duke e çuar totalin në 124 miliardë euro. Që nga viti 2022, kjo përfaqëson një dyfishim të shpenzimeve të mbrojtjes", shtoi zyrtari.
Burimi i qeverisë gjermane u tha gazetarëve se evropianët po përpiqen "të marrin përgjegjësi më të madhe" brenda aleancës ushtarake perëndimore.
"Për një gjë, kancelari shpreson dhe po punon drejt shfaqjes së diçkaje si një 'frymë e Ankarasë', që do të thotë se sinjali duhet të vijë nga Ankaraja: ne po ndërtojmë një NATO më evropiane në mënyrë që kjo NATO të mund të mbetet transatlantike".
Samiti i Ankarasë që do të zhvillohet këtë të martë dhe të mërkurën do të mbledhë krerët e shteteve dhe qeverive nga vendet anëtare të NATO-s. Do të jetë samiti i 36-të i aleancës dhe i dyti që do të mbahet nga Turqia, pas samitit të vitit 2004 në Stamboll.