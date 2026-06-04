Anadolu do të bashkojë liderët e biznesit turk dhe sirian në Samitin e Gaziantepit

Gizem Nisa Çebi Demir
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Një Samit i Ekonomive të Qyteteve i organizuar nga Anadolu dhe Bashkia Metropolitane e Gaziantepit do të bashkojë liderët e biznesit turq dhe sirianë për të diskutuar lidhjet e rinovuara të tregtisë, logjistikës dhe prodhimit midis dy vendeve, raporton Anadolu.
Samiti i Ekonomive të Qytetete Gaziantep-Halep do të mbahet më 9 qershor në Qendrën e Kongresit dhe Arteve Mavera të Universitetit të Gaziantepit, duke u përqendruar në mundësitë rajonale të investimeve, prodhimin, eksportet dhe një epokë të re në procedurat doganore.
Eventi do të hapet me fjalime nga ministri turk i Tregtisë Omer Bolat, guvernatori i Gaziantepit Kemal Ceber, guvernatori i Halepit Azzam Al Gharib, kryetarja e Bashkisë Metropolitane të Gaziantepit Fatma Sahin dhe drejtori ekzekutiv i Anadolu-t, Serdar Karagoz.
Një temë kryesore në axhendë do të jetë krijimi i mundshëm i zonave të prodhimit dhe tregtisë të rregulluara posaçërisht midis Gaziantepit dhe Halepit.
- Një platformë gjithëpërfshirëse
Pjesëmarrësit do të diskutojnë për investimet në shkallë të gjerë që synojnë krijimin e një ekosistemi prodhimi të ndërmjetëm përgjatë kufirit nëse formohen zona të tilla. Një sesion i veçantë do të përqendrohet në mesazhet nga ambasadori turk në Damask Nuh Yilmaz në lidhje me ringjalljen e marrëdhënieve tregtare midis Turqisë dhe Sirisë.
Përfaqësuesit e dhomave të tregtisë dhe industrisë së Gaziantepit dhe Halepit pritet të ndajnë vlerësime mbi ekonominë rajonale dhe mundësitë e investimit.
Samiti synon të kontribuojë në rindërtimin e Sirisë përmes bashkëpunimit të përqendruar në Gaziantep, të forcojë tregtinë Turqi-Siri përmes një kuadri më institucional, të qëndrueshëm dhe me vlerë të shtuar të lartë, të rrisë dukshmërinë e prodhimit rajonal, logjistikës dhe mundësive të investimit si dhe të krijojë bashkëpunim të qëndrueshëm midis sektorit publik, sektorit privat dhe akademisë.
Samiti pritet gjithashtu të mbështesë integrimin ekonomik rajonal duke ofruar platformë gjithëpërfshirëse për diskutime mbi marrëdhëniet e rigjallëruara të tregtisë, logjistikës dhe prodhimit midis Turqisë dhe Sirisë.