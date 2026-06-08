Amnesty International kërkon ndalimin e eventit në Londër që promovon shtëpi në vendbanime izraelite të paligjshme

Aysu Biçer
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Organizata ndërkombëtare Amnesty International i ka bërë thirrje qeverisë britanike të parandalojë zhvillimin e një eventi të pasurive të paluajtshme që pritet të mbahet javën e ardhshme në Londër, duke theksuar se ai promovon shitjen e tokave dhe shtëpive në vendbanime izraelite të paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Organizata kritikoi “Great Israeli Real Estate Event”, i planifikuar për më 14 qershor, duke e përshkruar si pjesë të një serie prezantimesh ndërkombëtare që synojnë komunitetet e diasporës dhe promovojnë prona në vendbanime, së bashku me shtëpi në qytetet izraelite.
Amnesty International tha se eventi pasqyron një prirje më të gjerë të aktiviteteve ndërkombëtare që promovojnë investime në vendbanime, në një kohë kur qeveria izraelite ka përshpejtuar ndërtimin e vendbanimeve dhe aneksimin e tokave në Bregun Perëndimor të pushtuar.
“Duke pasur parasysh përshkallëzimin e ndjeshëm në shpejtësi dhe shkallë të masave të aneksimit nën qeverinë aktuale të Izraelit dhe rritjen e dhunës së mbështetur nga shteti i kolonëve, është e paimagjinueshme që qeveria e Mbretërisë së Bashkuar të lejojë një event të tillë që promovon hapur aktivitete që nxisin zgjerimin e vendbanimeve”, tha Kristyan Benedict, menaxher i krizave në Amnesty International - Mbretëri e Bashkuar.
Ai shtoi se “shpronësimet e paligjshme të tokës nga Izraeli, shembjet e shtëpive, së bashku me rritjen e shpejtë të vendbanimeve dhe pikave të paligjshme në tokat stërgjyshore palestineze po shkatërrojnë jetën e palestinezëve dhe të drejtat e tyre të mbrojtura sipas së drejtës ndërkombëtare”.
Benedict u bëri thirrje ministrave të ndërmarrin veprime kundër organizatorëve dhe të ndalojnë zhvillimin e eventit.
“Qeveria britanike duhet të sigurojë ndalimin e të gjitha marrëdhënieve tregtare, bashkëpunimit dhe investimeve që mundësojnë pushtimin e paligjshëm dhe aparteidin. Ajo mund të fillojë duke marrë masa të forta kundër organizatorëve të këtij eventi dhe duke siguruar që ai të mos lejohet të promovojë aktivitete të paligjshme në territorin britanik”, tha ai.
“Ky nuk është një panair pronash. Është aparteid dhe aneksim i maskuar si shitje”, shtoi ai.
Amnesty International gjithashtu i bëri thirrje qeverisë të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të ndaluar zhvillimin e eventit dhe të zbatojë një “ndalim të plotë të të gjitha tregtisë, investimeve dhe shërbimeve financiare që lehtësojnë ose nxisin zgjerimin e vendbanimeve”.
Organizata tha se vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare dhe theksoi se ato janë dënuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së dhe Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë.
Amnesty International argumentoi se vendbanimet janë një shtyllë qendrore e asaj që ajo e ka dokumentuar si një sistem aparteidi ndaj palestinezëve.
Bregu Perëndimor i pushtuar ka parë rritje të bastisjeve ushtarake izraelite, arrestimeve dhe zgjerimit të vendbanimeve që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza në tetor të vitit 2023.