Ambasadorja amerikane: Trump mund ta vizitojë Greqinë në vitin 2026

Ahmet Gençtürk
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
ATHINË (AA) – Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, mund të vizitojë Greqinë në vitin 2026, tha të martën ambasadorja amerikane në Athinë, transmeton Anadolu.
Ambasadorja e SHBA-së në Greqi, Kimberly Guilfoyle, tha gjatë një paraqitjeje në transmetuesin publik ERT: “Nuk mund t’ju them nëse do të vijë këtë verë pasi shumë gjëra po ndodhin, por ai do të vijë në Greqi këtë vit”.
Ajo shtoi gjithashtu se priten vizita këtë vit nga Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth dhe Sekretari i Shtetit Marco Rubio.
Guilfoyle vlerësoi gjithashtu marrëdhëniet “dinamike dhe të thella” mes Athinës dhe Washingtonit.