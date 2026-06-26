Ambasada libaneze: Marrëveshja kornizë nis me tërheqjen izraelite nga dy zona pilot në jug të Libanit

Rania R.a. Abushamala
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Ambasada e Libanit në SHBA ka njoftuar se zbatimi i marrëveshjes kornizë me Izraelin do të nisë me tërheqjen e forcave izraelite nga dy zona pilot në jug të Libanit dhe vendosjen e ushtrisë libaneze në ato zona, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të lëshuar pas ceremonisë së nënshkrimit në Washington, në përfundim të raundit të pestë të negociatave ndërmjet Bejrutit dhe Tel Avivit, ambasada shpjegoi se marrëveshja “parashikon zbatimin e masave në dy zona pilot, përfshirë tërheqjen izraelite, dislokimin e ushtrisë libaneze dhe çarmatimin e grupeve të armatosura që nuk janë të lidhura me shtetin”.
Ajo shtoi se këto masa fillestare përbëjnë “hapin e parë drejt një tërheqjeje graduale dhe gjithëpërfshirëse nga i gjithë territori libanez, duke garantuar respektimin e plotë të sovranitetit të Libanit”.
Ambasada tha se marrëveshja u arrit “nën udhëheqjen e presidentit Joseph Aoun, në bashkëpunim me kryeministrin Nawaf Salam dhe përmes përpjekjeve të koordinuara të institucioneve kushtetuese të Libanit”.
Në këtë mënyrë, thuhet në deklaratë, Libani ka zgjedhur “një rrugë sovrane të bazuar në dialog në vend të luftës”.