Ambasada indiane:Anija cisternë me gaz të lëngshëm me 28 anëtarë indianë të ekuipazhit sulmohet në Ngushticën e Hormuzit

Saadet Gökce
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Ambasada e Indisë në Iran ka njoftuar se një anije cisternë që transportonte gaz të lëngshëm të naftës (LPG), me 28 anëtarë indianë të ekuipazhit, është sulmuar në Ngushticën e Hormuzit, por të gjithë anëtarët indianë të ekuipazhit janë të sigurt, transmeton Anadolu.
Ambasada indiane në një postim në rrjetin social amerikan X tha se anija Meda, me flamur të Mozambikut, u sulmua në ujërat territoriale të Iranit.
Ajo tha se autoritetet indiane janë në kontakt të ngushtë me zyrtarët përkatës dhe se do të vazhdojnë të monitorojnë nga afër situatën.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar gjatë dy javëve të fundit pasi presidenti amerikan, Donald Trump, njoftoi më 8 korrik se armëpushimi i parashikuar në memorandumin e mirëkuptimit SHBA-Iran të muajit të kaluar nuk ishte më në fuqi.
Që atëherë, SHBA-ja dhe Irani kanë shkëmbyer sulme, ku Washingtoni ka goditur objektiva brenda Iranit, ndërsa Teherani thotë se ka sulmuar objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në disa vende të rajonit.
Përplasja ka ndërprerë trafikun detar përmes Ngushticës së Hormuzit, ka kërcënuar furnizimet globale me energji dhe ka shkaktuar mbyllje të herëpashershme të hapësirës ajrore, krahas paralajmërimeve në rritje për sulme ndaj objekteve dhe interesave amerikane jashtë Lindjes së Mesme.