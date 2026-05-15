Ambasada e SHBA-së në Kubë lëshon alarm sigurie për shkak të ndërprerjeve të energjisë elektrike dhe protestave

Berk Kutay Gökmen
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Ambasada e SHBA-së në Havanë lëshoi të enjten një alarm sigurie në Kubë për shkak të ndërprerjeve të paplanifikuara të energjisë, si dhe protestave për ndërprerjet e zgjatura të energjisë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të ndarë në platformën amerikane të mediave sociale X, ambasada tha se "rrjeti kombëtar elektrik i Kubës është gjithnjë e më i paqëndrueshëm. Ndërprerje të zgjatura të energjisë, të planifikuara dhe të paplanifikuara, ndodhin çdo ditë në të gjithë vendin, përfshirë Havanën".
Ambasada tha se ndërprerjet ndikojnë në furnizimin me ujë, ndriçimin, ftohjen dhe komunikimet, duke vënë në dukje se mungesa e karburantit po ndikon gjithashtu në transport dhe po shkakton radhë të gjata në stacionet e benzinës.
Ambasada tha se më 13 maj "ka pasur raportime të shumta për protesta në të gjithë Havanën në lidhje me ndërprerjet e zgjatura të energjisë".
"Ndërsa këto protesta nuk janë drejtuar kundër SHBA-së ose qytetarëve amerikanë, raportet thonë se disa nga këto protesta kanë rezultuar në shtypje agresive policore kundër protestuesve kubanë", tha ajo.
Ambasada u bëri thirrje qytetarëve amerikanë të shmangin tubimet e mëdha, të marrin masa paraprake duke kursyer karburant, ujë, ushqim dhe karikim të telefonit celular, dhe të përgatiten për "një ndërprerje të konsiderueshme".