Ambasada e SHBA-së në Jordani u bën thirrje qytetarëve të saj të shqyrtojnë largimin nga Lindja e Mesme

Rania R.a. Abushamala
01 gusht 2026•Përditësim: 01 gusht 2026
Ambasada e SHBA-së në Jordani u bëri thirrje të shtunën amerikanëve që të shqyrtojnë mundësinë e largimit nga Lindja e Mesme nëse tensionet rajonale përshkallëzohen, transmeton Anadolu.
“Amerikanët që ndodhen aktualisht në Lindjen e Mesme duhet të tregojnë kujdes dhe vigjilencë të shtuar dhe duhet të jenë të përgatitur për anulime fluturimesh, mbyllje periodike të hapësirës ajrore dhe ndërprerje të mundshme të udhëtimeve”, tha ambasada në një njoftim sigurie në platformën sociale amerikane X.
Ajo gjithashtu këshilloi amerikanët që ndodhen jashtë Lindjes së Mesme që “ta rishqyrtojnë seriozisht udhëtimin në dhe përmes rajonit”.
Ambasada paralajmëroi se “Irani dhe grupet që mbështesin Iranin mund të vënë në shënjestër interesa të tjera amerikane jashtë vendit” dhe e përshkroi situatën në Lindjen e Mesme si “të paqëndrueshme”.
“Ambasada e SHBA-së në Aman i këshillon të gjithë amerikanët të shmangin udhëtimet drejt bazave ushtarake në Jordani”, shtoi ajo, duke u bërë thirrje qytetarëve të monitorojnë paralajmërimet zyrtare dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve jordaneze.
Paralajmërimi vjen në një kohë tensionesh të rritura mes SHBA-së dhe Iranit, ndërkohë që CBS News raportoi, duke cituar zyrtarë, se Washingtoni po planifikon sulme të reja ndaj Iranit gjatë këtij fundjave.
Më herët të shtunën, Kuvajti tha se kishte interceptuar dronë iranianë që synonin një objekt qeveritar dhe automjete civile, ndërsa një cisternë u godit nga një predhë e panjohur pranë brigjeve të Omanit, afër Ngushticës së Hormuzit. Në asnjërin prej incidenteve nuk pati viktima.